أصدرت وزارة الداخلية، فجر اليوم الأربعاء، بيانا، كشف خلاله ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بمطاردتها وقيامه بأعمال بلطجة وترويعها بالقاهرة.

وبحسب بيان الداخلية، فإنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، إذ أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالمنشور "عامل يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

ووفقا للبيان، فإنه بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وعلل قيامه بذلك لرغبته فى الزواج منها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.