قالت صحيفة "بلومبرج"، إن ناقلة النفط الخام العملاقة "هوج"، التي ترفع العلم الإيراني، رصدت قبالة سواحل بالي، بعد أن غابت عن أنظمة تتبع السفن الرقمية لعدة أشهر.

أضافت الصحيفة نقلا عن شركة "تانكر تانكرز"، المتخصصة في استخدام صور الأقمار الصناعية لرصد حركة السفن، أن ناقلة النفط هوج، التي ترفع العلم الإيراني ربما تكون قد تمكنت من اختراق الحصار الأمريكي المفروض على الملاحة في إيران.

وقال سمير مدني المؤسس المشارك لموقع "تانكر تانكرز"، إن صور الأقمار الصناعية أظهرت وجود السفينة هناك، وأنها كانت لا تزال في ميناء إيراني قبل ساعات فقط من بدء الحصار الأمريكي في 13 أبريل.

وأضاف أن ناقلة النفط الإيرانية "هوج" أظهرت كيف يمكن لسفينة أن تتجنب الاعتراض الأمريكي.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن قواتها أجبرت 51 سفينة على تغيير مسارها أو العودة إلى الموانئ، في إطار الحصار البحري المفروض على إيران.

وأوضحت في بيان، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن عمليات متواصلة تهدف إلى تعطيل حركة التجارة المرتبطة بإيران، مشيرة إلى أن عشرات السفن أجبرت في مراحل سابقة على اتخاذ خطوات مماثلة ضمن هذا الحصار.

تأتي هذه التطورات في ظل هدنة وصفت بالهشة، وتصاعد التحذيرات الدولية من تصعيد عسكري في المنطقة مع تزايد الدعوات إلى مواصلة دعم جهود الوساطة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي للدفاع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأشار إلى أن مشروع القرار يطالب إيران بوقف زرع الألغام والهجمات وتحصيل الرسوم في المضيق، وفقا لروسيا اليوم.