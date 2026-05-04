رحل بزي المدرسة.. المنوفية تشيع جنازة "ياسين" تلميذ الابتدائي الغارق

كتب : أحمد الباهي

03:08 م 04/05/2026

الطفل الغريق بشطانوف

خيم الحزن على أهالي قرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب مصرع الطفل "ياسين هشام"، تلميذ بالصف السادس الابتدائي، إثر سقوطه غرقًا داخل إحدى الترع أثناء عودته من المدرسة.

شهدت القرية حادثًا مأساويًا بعد سقوط الطفل، البالغ من العمر 12 عامًا، داخل الترعة، ما أدى إلى وفاته في الحال، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي.

قال شقيق والدة الطفل في تصريحات صحفية لموقع مصراوي، إن "ياسين كان راجع من المدرسة، وفجأة وقع في الترعة، ومفيش حد لحقه"، موضحًا أن الجنازة خرجت مساء أمس الأحد في تمام الساعة 11 ليلًا وسط حضور كبير من الأهالي.

شيّع المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة جثمان الطفل في مشهد مؤثر، سيطرت عليه حالة من البكاء والحزن بين أسرته وأصدقائه وزملائه.

طالب الأهالي بضرورة توعية الأطفال بمخاطر الاقتراب من الترع والمجاري المائية، لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث، داعين الله أن يتغمد الطفل برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

