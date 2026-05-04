حذر أخصائي أمراض القلب والباطنة، الدكتور سيرجي فيشتوموف، من أن فقدان الوعي بشكل مفاجئ قد يكون مرتبطا بانخفاض ضغط الدم، وهو ما يؤدي إلى نقص تدفق الدم إلى الدماغ، وبالتالي الشعور بالدوخة أو الإغماء.

أسباب الشعور بتوقف القلب فجأة

وأوضح أن بعض الأشخاص قد يشعرون أحيانا وكأن القلب يتوقف أو يتخطى نبضة، مشيرا إلى أن هذه الحالة غالبا ما تكون ناتجة عن اضطرابات في نظم القلب، مثل تسارع ضربات القلب أو عدم انتظامها، بما في ذلك الرجفان الأذيني، وهو ما يتطلب تقييما طبيا دقيقا لاستبعاد الأسباب الخطيرة.

وأضاف أن هذه الأعراض قد لا تكون دائما بسبب أمراض عضوية، إذ يمكن أن تلعب الضغوط النفسية والقلق ونوبات الهلع دورا كبيرا في ظهورها، حيث يؤدي التوتر المستمر إلى تنشيط الجهاز العصبي، ما يؤثر على انتظام ضربات القلب حتى لدى الأشخاص الأصحاء.

كما أشار إلى أن الخلل الهرموني، خاصة المرتبط بالغدة الدرقية، قد يكون عاملا مهما في هذه المشكلة، إذ إن فرط نشاط الغدة قد يسبب تسارعا أو اضطرابا في ضربات القلب.

وأكد الطبيب على أهمية عدم تجاهل هذه الأعراض، وضرورة مراجعة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي والحصول على التشخيص المناسب.