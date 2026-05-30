ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الفتة والرقاق؟

كتب : أحمد الضبع

03:30 م 30/05/2026

تتصدر أطباق الفتة والرقاق موائد المصريين في عيد الأضحى المبارك، إلا أن الإفراط في تناول هذه الأكلات الغنية بالدهون والنشويات قد يتسبب في عدد من المشكلات الصحية، خاصة لمرضى السكر والضغط وأصحاب الأمراض المزمنة.

ما أهمية الاعتدال في تناول الفتة والرقاق؟

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح والتحذيرات الطبية للمواطنين تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك 2026، داعية إلى الاعتدال في تناول الأطعمة التقليدية المرتبطة بالعيد، وفي مقدمتها "الفتة والرقاق"، لتجنب المضاعفات الصحية المرتبطة بالإفراط في تناولها.

أضرار الإفراط في تناول الفتة والرقاق في العيد

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" أن الإكثار من تناول هذه الوجبات قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر بالدم واضطرابات في ضغط الدم، نظرا لاحتوائها على نسب مرتفعة من الكربوهيدرات والدهون المشبعة المستخلصة من المرق واللحوم.

وشددت وزارة الصحة والسكان على أهمية تناول أطعمة العيد بشكل متوازن، مؤكدة ضرورة الاستمتاع بالأكلات التقليدية دون إفراط للحفاظ على الصحة العامة وتجنب المشكلات الصحية خلال أيام العيد.

