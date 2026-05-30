مصر والصين تحتفلان بمرور 70 عاماً على العلاقات الدبلوماسية

تحيي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، والتي تعود إلى 30 مايو 1956، عندما أصبحت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات رسمية مع الصين، في خطوة شكلت محطة بارزة في مسار التعاون بين دول العالم النامي.

وبهذه المناسبة، تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ رسائل تهنئة أكدت أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، كما جرى تبادل رسائل مماثلة بين رئيسي الوزراء ووزيري الخارجية في مصر والصين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن هذه الرسائل عكست، متانة الروابط السياسية والدبلوماسية التي تجمع القاهرة وبكين، والتي شهدت تطوراً مستمراً على مدار العقود الماضية.

وشهدت العلاقات المصرية الصينية خلال سبعين عاماً مساراً متنامياً من التعاون في مجالات متعددة، ما جعلها نموذجاً للشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون المتبادل بين البلدين.

وأكدت المناسبة حرص مصر على مواصلة تطوير هذه الشراكة وتوسيع مجالات التعاون مع الصين بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين ويسهم في دعم التنمية والازدهار للشعبين.

كما شددت على أهمية تعزيز التواصل الحضاري بين الشعبين المصري والصيني، اللذين تجمعهما حضارتان عريقتان وإرث تاريخي يمتد لآلاف السنين.