لقي أب ونجله مصرعهما غرقاً، اليوم السبت، بقرية كوم بلال، التابعة لمركز إدكو، بمحافظة البحيرة، إثر سقوط جرار زراعي داخل مزرعة أسماك.

بلاغ وانتقال الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً يفيد بسقوط جرار زراعي داخل إحدى المزارع السمكية بالقرية، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وضباط المباحث، وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث.

انتشال الجثتين

تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الجثتين من موقع الحادث، وتبين مصرع محمد صابر خليل بلال، 50 عاماً، ونجله سيف محمد صابر خليل، 12 عاماً، ويقيمان بمدينة إدكو.

نقل الجثامين والتحقيقات

جرى نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.