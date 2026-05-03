إعلان

بعد إعلانه نهاية الحرب.. ترامب: ‌هناك ‌احتمال لاستئناف الهجوم على ⁠إيران

كتب : وكالات

02:12 ص 03/05/2026 تعديل في 02:54 ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب، إن ‌هناك ‌احتمالا أن تستأنف ‌الولايات ‌المتحدة ⁠شنّ هجمات على ⁠إيران.

وردا على سؤال ⁠أحد الصحفيين ⁠في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، بشأن استئناف الهجمات ضد طهران، قال ترامب: "هناك احتمال أن يحدث ذلك".

ووصف الرئيس الأمريكي الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران أنه "لطيف للغاية".

وأضاف ترامب: "أُبلغت بالخطوط العامة لاتفاق مع إيران، وسيتم تزويدي بالنص الدقيق له".

وتابع: "سأدرس قريبا الخطة التي أرسلتها إيران إلينا للتو"، مضيفا: "لا أتصور أن تلك الخطة ستكون مقبولة".

وأشار إلى أن إيران تعرضت لضربات قوية للغاية، وسوف تحتاج إلى 20 عاما لإعادة بناء قدراتها.

كان ترامب قد قال السبت، إن الولايات ‌المتحدة ‌لن ⁠تنسحب من مواجهتها ⁠مع ‌إيران ⁠مبكرا.

أكد ترامب في كلمة: "أن بلاده لن تنسحب من مواجهتها مع طهران مبكرا، ثم تعود ⁠المشكلة للظهور ⁠بعد 3 سنوات".

وشدد على أن المقترح الإيراني المُقدَّم غير كافٍ، مضيفا: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وأشار ترامب إلى أنه من الصعب اليوم تحديد من هو القائد في إيران، إذ نحاول إيجاد القادة الذين يمكننا الحديث إليهم".

وأكد أن الجيش الإيراني تعرض لضربة ساحقة، مضيفا: "لدينا أقوى الغواصات في العالم وأقوى جيش"، بحسب سكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الرئيس الأمريكي إيران وأمريكا دونالد ‌ترامب استئناف الهجمات الأمريكية على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أغرب 10 حالات وفاة في العالم.. قصص لا تصدق
علاقات

أغرب 10 حالات وفاة في العالم.. قصص لا تصدق
الراقصة دينا تنعى سهير زكي:"أستاذتي اللي اتعلمت منها"
زووم

الراقصة دينا تنعى سهير زكي:"أستاذتي اللي اتعلمت منها"
كيف تساعد الأنظمة الغنية بالبروتين على تحسين الصحة؟
نصائح طبية

كيف تساعد الأنظمة الغنية بالبروتين على تحسين الصحة؟
من المرور إلى الأدلة الجنائية.. خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية في متناول
حوادث وقضايا

من المرور إلى الأدلة الجنائية.. خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية في متناول
ترامب: قد نُهاجم إيران مجددًا إذا أساءت التصرف
شئون عربية و دولية

ترامب: قد نُهاجم إيران مجددًا إذا أساءت التصرف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة
أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة