أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن حجم القوات العسكرية الأمريكية المتمركزة في ألمانيا سيتم تخفيضه بأكثر من 5 آلاف جندي.

قال ترامب للصحفيين في فلوريدا: "سنقوم بتخفيض كبير للقوات وسنخفض أكثر بكثير من 5 آلاف".

كان رئيس البيت الأبيض قد أعلن يوم الخميس عن إمكانية تخفيض القوات الأمريكية في ألمانيا.

وقبل يومين من ذلك، تحدث بتحد شديد ضد المستشار الألماني فريدرش ميرتس بسبب موقفه من الحرب على إيران، قائلا: "إنه ميرتس لا يفهم على الإطلاق ما الذي يتحدث عنه".

وأكد المتحدث الرسمي باسم البنتاجون شون بارنيل لوكالة "ريا نوفوستي" قرار سحب 5 آلاف جندي أمريكي من ألمانيا، مشيرا إلى أن عملية السحب ستتم خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرا.

وقال بارنيل: "أمر وزير الحرب بسحب حوالي 5 آلاف فرد من ألمانيا تم اتخاذ هذا القرار بعد مراجعة شاملة لوضع قوات الوزارة في أوروبا، مع مراعاة متطلبات المسرح والظروف الميدانية".

يأتي هذا القرار على خلفية توتر متصاعد بين إدارة ترامب والحكومة الألمانية بقيادة المستشار فريدرش ميرتس، بعد أن انتقد الأخير الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في الحرب على إيران.

كان ميرتس قد صرح الأسبوع الماضي، أن إيران تذل الولايات المتحدة في مفاوضات إنهاء الحرب، معربا عن شكه في وجود استراتيجية خروج أمريكية واضحة من الصراع.

وردا على ذلك، كتب ترامب على منصة "تروث سوشيال"، أن المستشار الألماني لا يعرف ما الذي يتحدث عنه واتهمه بعدم الاكتراث بالطموحات النووية الإيرانية.

ووصف مسؤول كبير في البنتاجون، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، التصريحات الألمانية الأخيرة أنها غير لائقة وغير مفيدة، مضيفا أن الرئيس يرد بشكل صحيح على هذه التصريحات غير البناءة.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سي بي إس نيوز" ومصادر أخرى، كان هناك أكثر من 36 ألف جندي أمريكي متمركزين في ألمانيا حتى ديسمبر 2025.

وبالتالي، فإن سحب 5 آلاف جندي يمثل حوالي 14% من القوات الأمريكية الموجودة في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تستضيف أكبر تجمع للقوات الأمريكية في أوروبا، إذ تضم مرافق عسكرية حيوية من بينها مقر القيادة الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، وقاعدة رامشتاين الجوية، والمركز الطبي في لاندشتول.

وقال مسؤول كبير في البنتاجون، إن هذا السحب سيعيد مستويات القوات الأمريكية في أوروبا إلى ما كانت عليه تقريبا قبل عام 2022، أي قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي أدت إلى تعزيز الوجود العسكري الأمريكي تحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

أشار المسؤول إلى أن القرار يأتي في إطار دفع إدارة ترامب لأوروبا لتصبح المزود الرئيسي للأمن في القارة.

يأتي هذا القرار بعد أن هدد ترامب في وقت سابق بسحب الولايات المتحدة من الناتو، محتجا على رفض الحلفاء دعم العمليات العسكرية الأمريكية في الحرب على إيران.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الحرب إلغاء خطة كانت وضعتها إدارة بايدن لنشر بطارية مدفعية مزودة بصواريخ في أوروبا.

أثار قرار سحب القوات ردود فعل متباينة، حيث حذر ديمقراطيون وخبراء دفاع أمريكيون من أن هذه الخطوة قد تصب في مصلحة روسيا وتضعف الأمن الجماعي لحلف الناتو.

وقال السيناتور جاك ريد، كبار الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: "هذا القرار يشير إلى أن الالتزامات الأمريكية تجاه حلفائنا تعتمد على مزاج الرئيس"، وفقا لروسيا اليوم.