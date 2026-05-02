يحتاج مرضى ارتفاع ضغط الدم إلى نظام غذائي دقيق يساعد على ضبط الحالة وتجنب المضاعفات الخطيرة، مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية.

وبحسب موقع Verywell Health، فإن تقليل الصوديوم والدهون المشبعة يمثل خطوة أساسية للحفاظ على ضغط دم مستقر، إلى جانب اتباع نمط حياة متوازن وصحي.

أطعمة قد تضر بمرضى الضغط

ما هي المشروبات التي قد ترفع ضغط الدم؟

المشروبات الغازية تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، ما يساهم في زيادة الوزن، وهو أحد عوامل ارتفاع ضغط الدم.

هل المخللات مضرة لمرضى الضغط؟

رغم طعمها المفضل لدى الكثيرين، إلا أنها غنية جدا بالصوديوم الذي يسبب احتباس السوائل وارتفاع الضغط.

لماذا تعد الوجبات السريعة خطيرة على ضغط الدم؟

تجمع بين الدهون والملح بكميات مرتفعة، ما يجعلها من أكثر الخيارات خطورة على صحة القلب وضغط الدم.

هل يؤثر الكافيين على ضغط الدم؟

الإفراط في القهوة أو الشاي قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم لدى بعض الأشخاص الحساسين للكافيين.

ما خطورة اللحوم المصنعة على صحة القلب؟

مثل السجق واللانشون، وتحتوي على نسب عالية من الصوديوم والمواد الحافظة التي تؤثر سلبا على صحة القلب.

كيف تؤثر الأطعمة المقلية على ضغط الدم؟

غنية بالدهون المشبعة والمتحولة التي ترفع ضغط الدم وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ما العلاقة بين الملح وارتفاع ضغط الدم؟

الأطعمة الغنية بالصوديوم مثل الشيبسي والمعلبات تعد من أبرز أسباب ارتفاع ضغط الدم.

اقرأ أيضا:

5 أطعمة تزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.. لا تتجاهلها

ارتفاع مستوى ضغط الدم.. أسباب غير متوقعة

3 علامات إذا ظهرت عليك تدل على ارتفاع ضغط الدم





