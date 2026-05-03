قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأحد، إن إيران تعرضت لضربات قوية للغاية، لافتا إلى أنها سوف تحتاج إلى 20 عاما لإعادة بناء قدراتها العسكرية.

وردا على سؤال ⁠أحد الصحفيين ⁠في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، بشأن استئناف الهجمات ضد طهران، قال ترامب: "هناك احتمال أن يحدث ذلك"، واصفا الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران أنه لطيف للغاية.

وأكد ترامب، أنه سيقوم بدراسة الخطة التي أرسلتها إيران إلى الولايات المتحدة قريبا، مضيفا: "لا أتصور أن تلك الخطة ستكون مقبولة".

وقال ‌ترامب، إن ‌هناك ‌احتمالا أن تستأنف ‌الولايات ‌المتحدة ⁠شنّ هجمات على ⁠إيران، مضيفا: "أُبلغت بالخطوط العامة لاتفاق مع إيران، وسيتم تزويدي بالنص الدقيق له"، وفقا لسكاي نيوز.