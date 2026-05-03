ترامب: إيران تعرضت لضربات قوية وتحتاج إلى 20 عاما لإعادة بناء قدراتها

كتب : وكالات

02:40 ص 03/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأحد، إن إيران تعرضت لضربات قوية للغاية، لافتا إلى أنها سوف تحتاج إلى 20 عاما لإعادة بناء قدراتها العسكرية.

وردا على سؤال ⁠أحد الصحفيين ⁠في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، بشأن استئناف الهجمات ضد طهران، قال ترامب: "هناك احتمال أن يحدث ذلك"، واصفا الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران أنه لطيف للغاية.

وأكد ترامب، أنه سيقوم بدراسة الخطة التي أرسلتها إيران إلى الولايات المتحدة قريبا، مضيفا: "لا أتصور أن تلك الخطة ستكون مقبولة".

وقال ‌ترامب، إن ‌هناك ‌احتمالا أن تستأنف ‌الولايات ‌المتحدة ⁠شنّ هجمات على ⁠إيران، مضيفا: "أُبلغت بالخطوط العامة لاتفاق مع إيران، وسيتم تزويدي بالنص الدقيق له"، وفقا لسكاي نيوز.

