إعلان

4 فواكه ومكسرات تحمي من التهاب الكبد الدهني

كتب : شيماء مرسي

08:00 ص 03/05/2026

صحة الكبد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يمكن للفواكه والمكسرات الغنية بحمض الإيلاجيك أن تحمي الكبد من مرض الكبد الدهني غير الكحولي وربما تساعد في عكس الضرر الذي يسببه.

هل يمكن أن تؤدي مكملات الألياف القابلة للذوبان إلى تفاقم مرض الكبد؟

يمكن أن يؤدي تناول مكملات الألياف القابلة للذوبان الشائعة بمفردها إلى تفاقم حالة مرض الكبد الدهني غير الكحولي بدلا من تحسينها، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

كيف يؤثر حمض الإيلاجيك على تطور التهاب الكبد الدهني؟

فحص باحثون من روسيا تأثير حمض الإيلاجيك على تطور التهاب الكبد الدهني غير الكحولي، وهو الشكل الحاد من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

ما دور الإينولين في صحة الأمعاء وتأثيره على الكبد؟

كما اختبر الباحثون تأثير الإينولين، وهو ألياف قابلة للذوبان تستخدم على نطاق واسع كمادة حيوية لتحسين صحة الأمعاء، وفقا لتقرير "Medical Xpress".

كيف يحمي حمض الإيلاجيك الكبد من الأمراض؟

اكتشف الباحثون أن حمض الإيلاجيك، الموجود في الرمان والثمار والعنب والجوز، يساعد على حماية الكبد من الأمراض.
ويعد مضاد أكسدة طبيعيا يتميز بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان.

هل يمكن أن يكون تناول الإينولين بمفرده ضارا للكبد؟

أدى تناول الإينولين دون حمض الإيلاجيك إلى زيادة غير مرغوبة في الوزن وارتفاع مستوى سكر الدم، بالإضافة إلى تفاقم تلف الكبد.

كيف يؤثر الإينولين على الكبد عند اختلال توازن البكتيريا المعوية؟

يعود سبب هذا التأثير إلى اختلال توازن البكتيريا المعوية، وهو ما يميز مرض الكبد الدهني غير الكحولي.
وعند دمجه مع حمض الإيلاجيك، اختفت الآثار السلبية للإينولين بشكل ملحوظ.

اقرأ أيضا:

احذر عصير الفاكهة.. خطر صامت يهدد الكبد بهذا المرض

4 أشياء يجب تجنبها لحماية كبدك من التليف

الكبد الدهني.. كيف تساعد المشروبات الصحية على تخفيفه؟


صحة الكبد الرمان الجوز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

منتخب مصر يقترب من بديل جديد لفتوح في الجبهة اليسري.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

منتخب مصر يقترب من بديل جديد لفتوح في الجبهة اليسري.. ما القصة؟
من إيطاليا إلى القاهرة.. رحلة التيفو في ملاعب كرة القدم
رياضة عربية وعالمية

من إيطاليا إلى القاهرة.. رحلة التيفو في ملاعب كرة القدم
زوج إحدى ضحايا العوضي: زوجتي كانت تنزف وتستغيث فيرد عليها بعد أيام "وقفي
أخبار مصر

زوج إحدى ضحايا العوضي: زوجتي كانت تنزف وتستغيث فيرد عليها بعد أيام "وقفي
أسعار سكن لكل المصريين.. الإسكان تحدد أقصى سعر لشقق الشراكة مع المطورين
أخبار العقارات

أسعار سكن لكل المصريين.. الإسكان تحدد أقصى سعر لشقق الشراكة مع المطورين
الراقصة دينا تنعى سهير زكي:"أستاذتي اللي اتعلمت منها"
زووم

الراقصة دينا تنعى سهير زكي:"أستاذتي اللي اتعلمت منها"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة
أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة