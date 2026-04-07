الكبد الدهني أصبح مرضا شائعا يصيب ملايين الأشخاص حول العالم، سواء الناتج عن الإفراط في الكحول أو المرتبط بعوامل التمثيل الغذائي ونمط الحياة.

ويعد الكبد الدهني غير الكحولي أكثر شيوعا بين البالغين، ويعتقد أن تغيير العادات اليومية يمكن أن يلعب دورا مهما في التخفيف من حدة المرض، إلى جانب الأدوية والمكملات الغذائية.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فإن إدراج بعض المشروبات الصحية ضمن الروتين اليومي قد يدعم صحة الكبد بشكل كبير، أبرزها:

ما فوائد الشاي الأخضر للكبد؟

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة مثل الكاتيكين التي تحمي خلايا الكبد من التلف وتقلل الالتهاب.



كما يساعد على تقليل امتصاص الدهون من الطعام، ما يعزز فقدان الوزن ويقلل خطر تراكم الدهون في الكبد.



هل شاي الزنجبيل مفيد للكبد؟



يضم الزنجبيل أكثر من 400 مركب نشط بيولوجيا و40 مضادا للأكسدة، وقد أظهرت الدراسات أنه يقلل مقاومة الأنسولين ويخفف الالتهابات في الكبد، إضافة إلى تحسين ضغط الدم وتقوية المناعة.



كيف يساهم خل التفاح في حماية الكبد؟



خل التفاح غني بمضادات الأكسدة والبروبيوتيك، ويساعد على تحسين مقاومة الجلوكوز والأنسولين، ما يعزز صحة الكبد، وينصح بتخفيفه قبل الشرب لتجنب التأثير على مينا الأسنان.



هل القهوة تحمي الكبد؟



القهوة مليئة بمضادات الأكسدة والبوليفينول، وتساهم في تقليل الالتهاب وحماية الكبد.

أظهرت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم للقهوة مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي.



ما دور شاي الكركديه في صحة الكبد؟



شاي الكركديه يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والبوليفينول، وقد أظهرت الدراسات أنه يقلل وزن الجسم ونسبة الدهون في الكبد عند الاستهلاك المنتظم.

اقرأ أيضا:

احذر تناول 5 أطعمة يوميًا.. قد تزيد خطر الإصابة بالتهابات الكبد

6 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة الكبد

عادات صحية تهدد صحة الكبد.. احذرها