توفي فجر اليوم الأحد، الشاعر والكاتب الصحفي سيد العديسي، بعد مسيرة إبداعية ترك خلالها بصمة واضحة في المشهد الشعري المصري، بالإضافة إلى حضوره البارز في الوسط الثقافي المصري والعربي.

وينتمي سيد العديسي إلى قرية "العديسات" بمحافظة الأقصر، إذ عمل صحفيًا في مجلة "الإذاعة والتليفزيون".

ونُشرت كتاباته في عدد من الصحف والمجلات المصرية والعربية، إذ ارتبط اسمه شعريًا بروح الجنوب المصري، وباللغة القريبة من اليومي والإنساني، واتخذ من الحنين، والبوح العاطفي، وتفاصيل الصعيد، مادة أساسية في تجربته.

صدر له العديد من الدواوين الشعرية منها "كيف حالك جدا" و"أموت ليظل اسمها سرا" و"يقف احتراما لسيدة تمرّ".