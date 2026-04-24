رغم الصورة الذهنية الشائعة عن عصائر الفاكهة باعتبارها خيارا صحيا ومنعشا، إلا أن بعض الخبراء يحذرون من أن الإفراط في تناولها قد يحمل آثارًا عكسية، خاصة على صحة الكبد، وهو ما قد لا ينتبه إليه كثيرون.

كيف يؤثر عصير الفاكهة على الكبد؟



فبحسب موقع تايمز أوف إنديا، لا تكمن المشكلة في الفاكهة نفسها، بل في طريقة استهلاكها، حيث يؤدي عصرها إلى فقدان جزء كبير من الألياف الغذائية، ما يجعل السكر الموجود فيها يمتص بسرعة أكبر داخل الجسم، ويشكل عبئا على الكبد.

ورغم المظهر الصحي لعصير الفاكهة، إلا أنه قد يساهم بشكل غير مباشر في تفاقم حالات مثل الكبد الدهني، إذ يحتوي الكوب الواحد على كمية مركزة من السكر تعادل عدة ثمرات فاكهة كاملة.

ماذا يفعل السكر داخل الجسم؟



وعند دخول هذا السكر، خاصة الفركتوز، إلى الجسم، يتولى الكبد عملية معالجته، لكن في حال زيادته عن الحاجة، يتم تحويل الفائض إلى دهون تتراكم تدريجيا داخل خلايا الكبد، ما يزيد من خطر الإصابة بالمشكلات الصحية.

ما الفارق بين الفاكهة الكاملة والعصير؟



ويكمن الفارق الأساسي بين الفاكهة الكاملة والعصير في وجود الألياف، التي تلعب دورا مهما في إبطاء امتصاص السكر، ما يساعد على الحفاظ على توازن مستوياته في الدم، ويمنع الارتفاعات المفاجئة في الجلوكوز والأنسولين.

أما العصير، فيفقد هذه الميزة، ما يجعل تأثيره على الجسم أسرع وأقوى، رغم أنه مشتق من نفس المصدر الطبيعي.

ويشير الخبراء إلى أن بعض الفواكه تصبح أكثر تأثيرا عند تحويلها إلى عصير بسبب ارتفاع محتواها من السكر، مثل المانجو والعنب والأناناس والتفاح والموز، حيث يسهل استهلاك كميات كبيرة منها دون الشعور بالشبع.

مخاطر العصائر المعلبة



ولا يقتصر الأمر على العصائر الطازجة فقط، إذ تمثل العصائر المعلبة مصدر قلق أكبر، لاحتوائها في كثير من الأحيان على سكريات مضافة ومواد حافظة ونكهات صناعية، ما يزيد من تأثيرها السلبي على الكبد والصحة الأيضية.

نصائح مهمة

وينصح المتخصصون بعدم الاعتماد على العصائر كجزء أساسي من النظام الغذائي اليومي، ويفضل تناول الفاكهة في صورتها الطبيعية، مع الاكتفاء بالعصير بشكل محدود، والانتباه إلى الكميات وتجنب تناوله على معدة فارغة، حفاظا على صحة الكبد وتوازن الجسم.

