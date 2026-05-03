أمرت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيرو، بإجراء تدقيق معلوماتي شامل للجولة الأولى من الانتخابات لرفع معايير الرقابة والتحقق وإمكانية التتبع، إذ قالت إنه "سيُعزز بخبراء وطنيين ودوليين".

وأوضحت في بيان لها، أن هذا التدقيق المعلوماتي يشكل إجراء ملموسا وحازما لتعزيز الشفافية والنزاهة والموثوقية في النتائج الانتخابية.

وأضافت في البيان: "يأتي هذا الإجراء استجابة لضرورة رفع معايير التحكم والتحقق وإمكانية تتبع الأنظمة المعلوماتية، وضمان أن تكون كل مرحلة من مراحل المعالجة الانتخابية معتمدة تقنيا وفق معايير مستقلة وصارمة وقابلة للتحقق".

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة، أن التدقيق سيشهد مشاركة اللجنة الأكاديمية للخبراء والدعم في الشؤون الانتخابية، وهي هيئة تضم متخصصين خارجيين ومستقلين، وتتمثل مهمتها في إصدار آراء فنية متخصصة وتوصيات موضوعية، مما يعزز متانة العملية.

أفادت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها ستُعزز مشاركة متخصصين وطنيين ودوليين من خلال آليات التعاون المؤسسي، بهدف ضمان مراجعة تقنية محايدة ومؤهلة متوافقة مع المعايير الدولية، وفقا لروسيا اليوم.