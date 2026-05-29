أحمد الضبع

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، تتزايد التحذيرات من مخاطر الإجهاد الحراري والمضاعفات الصحية الناتجة عن التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، خاصة في أوقات الذروة.



الإرشادات الوقائية من مضاعفات ارتفاع الحررارة

وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات الوقائية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"جاءت كالآتي:



شرب كميات كافية من المياه والسوائل للحفاظ على ترطيب الجسم.

تقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون تساعد على تقليل امتصاص الحرارة.



حماية الجسم من الإجهاد الحراري ومضاعفاته



وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات البسيطة تسهم في حماية الجسم من الإجهاد الحراري ومضاعفاته، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة مثل الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.

وبحسب موقع Mayo Clinic، فإن التعرض المفرط للحرارة قد يؤدي إلى اضطراب في قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته، وهو ما ينتج عنه ما يعرف بالأمراض المرتبطة بالحرارة، والتي تشمل الإجهاد الحراري وضربة الشمس.



ويمكن أن تبدأ هذه الحالات بأعراض خفيفة مثل الدوخة والتعب والتعرق الشديد، وقد تتطور إلى مضاعفات خطيرة مثل فقدان الوعي أو تلف الأعضاء في الحالات الشديدة.

اقرأ أيضًا:

الإجهاد الحراري وضربات الشمس.. طبيب يوضح الأعراض وطرق الإسعاف

الأرصاد: ذروة ارتفاع الحرارة الجمعة بسبب الكتل الهوائية الصحراوية





