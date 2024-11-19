طرق فعالة للتخلص من العفن في المنزل- تعرف عليها

مع حلول فصل الشتاء وارتفاع نسبة الرطوبة في المنازل، يزداد خطر انتشار العفن.

وفي هذا الصدد، حذرت هيئة الخدمات الصحية البريطانية من أن الرطوبة والعفن يسببان مشكلات صحية خطيرة، مثل التهابات الجهاز التنفسي وتفاقم حالات الحساسية والربو.

كما أن العفن يضعف جهاز المناعة ويسبب العديد من الأعراض المزعجة كالتعب والإرهاق، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

كيف تعرف أن منزلك مصاب بالرطوبة والعفن؟

يمكنك ملاحظة وجود مشكلة رطوبة في منزلك من خلال بعض العلامات الدالة عليها، مثل:

الرطوبة على النوافذ.

بقع داكنة على الجدران.

تقشر ورق الحائط.

رائحة رطوبة كريهة في المنزل.

الشعور بالتعب المستمر.

كيف تمنع نمو العفن في منزلك؟

لحماية نفسك وعائلتك من أضرار العفن، يمكنك اتباع بعض النصائح البسيطة:

تهوية الغرف وفتح النوافذ بانتظام.

استخدام مراوح الشفط لسحب الهواء الرطب من الحمام والمطبخ.

تنظيف الأسطح المصابة بالعفن باستخدم الخل الأبيض.

إصلاح أي تسربات في السقف أو الأنابيب لمنع تراكم الرطوبة.

اقرا أيضا:

تقوي القلب.. فاكهة شهيرة تمنع ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول

صديق القلب.. نوع أعشاب يوسع الشرايين ويمنع الجلطات

احذر نقص هذا الفيتامين يضر بقلبك وكليتيك- راقب الأعراض جيدا

3 أعراض تظهر على اللسان تدل على الإصابة بـ "قاتل صامت"

لماذا تجد صعوبة في ترك السرير عند الاستيقاظ - اعرف السر