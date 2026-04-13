غرفة النوم تعتبر أكثر مكان للراحة والهدوء، لكنها يمكن أن تتحول دون أن تدري إلى مصدر خفي لمشكلات صحية خطيرة، خاصة إذا وجدت بها بعض العوامل غير المرئية مثل العفن (الرطوبة) أو الأجهزة الإلكترونية المفرطة أو حتى الإضاءة غير المناسبة.

وبحسب ما ذكره موقع "National Sleep Foundation "، إليك مخاطر العفن المنزلي على الصحة.

أين ينمو العفن داخل غرفة نومك؟

من أخطر ما يوجد في غرف النوم هو العفن الناتج عن الرطوبة، والذي يمكن أن ينمو خلف الجدران أو في الزوايا أو حول النوافذ دون أن تلاحظه بسهولة، هذا النوع من الفطريات يطلق جراثيم دقيقة في الهواء يتم استنشاقها أثناء النوم.

كيف يأتي العفن إلى غرفة نومك؟

العفن لا يظهر فجأة، بل يتكون عندما تتوفر له بيئة مناسبة، إليك الأسباب الأكثر شيوعًا لظهوره داخل غرفة النوم:

1- الرطوبة الزائدة في الجو

عندما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة داخل الغرفة، تبدأ جراثيم العفن (الموجودة أصلًا في الهواء) في النمو على الأسطح مثل الجدران والسقف، خاصة في الأماكن غير المعرضة للشمس.

2- تسربات المياه

أي تسرب من مواسير المياه أو السقف أو حتى من المكيف يمكن أن يخلق بيئة مثالية لنمو العفن، حتى لو كان التسرب بسيطًا أو غير ملحوظ.

3- ضعف التهوية

إغلاق النوافذ لفترات طويلة يمنع تجدد الهواء، ما يؤدي إلى احتباس الرطوبة داخل الغرفة، وبالتالي نمو العفن.

4- الأثاث الملاصق للجدران

وضع الدولاب أو السرير ملاصقًا للحائط يمنع وصول الهواء، فيحبس الرطوبة خلفه، ما يجعله مكان مثالي لنمو العفن دون أن تلاحظه.

5- السجاد والمفروشات الرطبة

إذا سكب سائل على المفروشات أو السجاد يمكن أن يجعلها مصدر خفي لنمو العفن.

كيف يؤثر العفن المنزلي على صحة الجهاز التنفسي؟

استنشاق جراثيم العفن يؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي، ما ينتج عنه السعال المزمن، وضيق التنفس، واحتقان الأنف، وفي بعض الحالات يزيد من حدة أمراض مثل الربو أو الحساسية، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

هل يمكن أن يسبب العفن المنزلي مشكلات في النوم؟

وجود العفن في غرفة النوم يؤدي إلى اضطرابات في النوم نتيجة صعوبة التنفس أو الشعور بعدم الراحة، كما أن التعرض المستمر له ينتج عنه الإصابة بالصداع المتكرر والشعور بالإرهاق عند الاستيقاظ، حتى بعد نوم لعدد ساعات كافي.

هل توجد مخاطر أخرى داخل غرفة النوم؟

إلى جانب العفن، هناك عوامل أخرى قد تهدد صحتك، مثل:

الأجهزة الإلكترونية: الضوء الأزرق المنبعث منها يؤثر على إفراز هرمون النوم (الميلاتونين)، ما يؤدي إلى الأرق.

سوء التهوية: يؤدي إلى تراكم ثاني أكسيد الكربون والملوثات، ما يسبب صداع وخمول.

الأتربة وعث الفراش: من أبرز مسببات الحساسية الجلدية والتنفسية.

كيف تحمي صحتك ؟

- التأكد من تهوية الغرفة يوميًا.

- معالجة أي تسربات المياه أو الرطوبة فورًا.

- تنظيف المفروشات بانتظام.

- تقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، وفقا لما ذكره موقع "verywellhealth".

