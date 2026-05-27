يعاني كثير من الأشخاص من الشعور بالحموضة أو الحرقان بعد تناول الطعام، وهي حالة مزعجة قد تبدأ في المعدة وتمتد إلى الصدر والحلق، وغالبا ما تكون مرتبطة بارتجاع أحماض المعدة إلى المريء.

عادات تسبب حرقة المعدة



ورغم من أن بعض العادات اليومية مثل تناول الوجبات الثقيلة أو الأكل قبل النوم قد تلعب دورا في ظهور المشكلة، فإن هناك أطعمة ومشروبات شائعة قد تزيد الأعراض بشكل واضح دون أن ينتبه البعض إلى تأثيرها، بحسب موقع تايمز أوف انديا.

هل الطماطم تزيد الحموضة؟



الطماطم ومشتقاتها تزيد الحموضة، لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الأحماض التي قد تحفز ارتجاع المريء.

الحمضيات تهيج بطانة المعدة



الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، يمكن أن تؤدي إلى تهيج بطانة المعدة والمريء.

هل الشوكولاتة تزيد الحموضة؟



الشوكولاتة، بسبب احتوائها على الكافيين وبعض المركبات التي تساعد على ارتخاء العضلة الفاصلة بين المعدة والمريء.

الأطعمة الحارة تزيد الشعور بالحرقان



الأطعمة الحارة، التي قد تزيد الشعور بالحرقان وعدم الراحة.

أطعمة تساعد على تهدئة المعدة



وفي المقابل، توجد بعض الأطعمة التي قد تساعد على تهدئة المعدة وتقليل الشعور بالحموضة، مثل الشوفان الذي يمتص الأحماض الزائدة، والزنجبيل المعروف بخصائصه المهدئة للجهاز الهضمي، إضافة إلى الموز غير شديد النضج، والبطيخ والخيار اللذين يعتبران من الأطعمة الخفيفة واللطيفة على المعدة.

ويحذر الأطباء من تجاهل تكرار حرقة المعدة، خاصة إذا أصبحت متكررة أو شديدة، لأن ذلك قد يشير إلى الإصابة بمرض الارتجاع المعدي المريئي، وهي حالة قد تؤثر على المريء وتسبب مشكلات هضمية مستمرة.

وينصح المختصون بإجراء بعض التعديلات اليومية لتخفيف الأعراض، مثل تجنب الأطعمة المحفزة، وتقسيم الوجبات، وعدم الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام، إلى جانب استخدام أدوية تقليل حموضة المعدة عند الحاجة وتحت إشراف طبي.

أما في الحالات التي لا تستجيب للعلاج أو تغيير نمط الحياة، فقد يتم اللجوء إلى التدخل الجراحي كأحد الخيارات العلاجية المتاحة.

اقرأ أيضًا: