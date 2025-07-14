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لا يتطلب فحص دم.. اختبار سريع يتنبأ بمخاطر السكري

04:00 ص الإثنين 14 يوليو 2025

لا يتطلب فحص دم.. اختبار سريع يتنبأ بمخاطر السكري

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قدمت جمعية السكري في المملكة المتحدة اختباراً سريعاً وسهلاً، لا يتطلب فحصاً للدم، ويُمكّن الأشخاص من تحديد خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 خلال السنوات الـ 10 القادمة.

كما تقدّم نتائج الاختبار نصائح حول الخطوات التالية التي يجب اتخاذها نتيجةً لذلك، بدءًا من الحفاظ على الصحة، وصولًا إلى الاتصال بالطبيب لإجراء فحص دم على وجه السرعة.

ووفق "سوري لايف"، لإجراء الاختبار، يجب أن يكون الشخص فوق سن 18 عاماً، وغذا كانت امرأة فينبغي أن تكون غير حامل وقت الاختبار، لأن ذلك قد يؤثر على دقته.

ويتطلب الاختبار 3 قياسات: محيط الخصر، والطول، والوزن، كما يتحقق الاختبار أيضاً من عمر الشخص، وعرقه، وتاريخه العائلي مع السكري. ولكن في المجمل، لا يستغرق إكمال الأسئلة السبعة عبر الإنترنت سوى دقائق معدودة.

ثم يُصنّف النتائج إلى 4 فئات بناءً على خطر الإصابة بالسكري من النوع 2: منخفض، متوسط، مرتفع، ومرتفع جداً.

تشير نتائج الاختبار إلى أن 1 من كل 4 أشخاص في الفئة عالية الخطورة سيُصاب بالسكري من النوع 2 خلال السنوات الـ 10 القادمة.

وسيُصاب 1 من كل 10 أشخاص في الفئة عالية الخطورة بهذه الحالة خلال السنوات الـ 10 القادمة، مقارنةً بـ 1 من كل 35 شخصاً في الفئة متوسطة الخطورة، و1 من كل 100 شخص في الفئة منخفضة الخطورة.

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