تعد الكبدة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، إذ تحتوي على نسب مرتفعة من الحديد والبروتين وفيتامين B12، ما يجعلها خيارا مفضلا للكثيرين، خاصة لمن يعانون من الأنيميا أو ضعف الطاقة.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، عن أفضل الطرق الصحية لطهي الكبدة، موضحا أن طريقة الطهي تؤدي دورا كبيرا في الحفاظ على قيمتها الغذائية وتجنب أضرار الدهون الزائدة.

الشوي على الجريل

أكد القيعي لمصراوي أن شوي الكبدة على الجريل من أفضل الطرق الصحية، لأنه يساعد على تقليل الدهون مع الحفاظ على الطعم المميز، مشيرا إلى أن إضافة الثوم والكمون وعصير الليمون يمنحها نكهة قوية دون الحاجة لكميات كبيرة من الزيت.

الطهي بالبصل والفلفل

وأوضح أن طهي الكبدة مع البصل والفلفل الملون يعد خيارا صحيا ومغذيا، حيث تضيف الخضروات نسبة عالية من مضادات الأكسدة والألياف التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع.



الكبدة المشوحة بزيت الزيتون

وأشار إلى أن استخدام كمية بسيطة من زيت الزيتون في تشويح الكبدة أفضل من السمن أو الزيوت المهدرجة، لاحتوائه على دهون صحية مفيدة لصحة القلب، مع ضرورة عدم الإفراط في الطهي حتى لا تفقد الكبدة جزءا من عناصرها الغذائية.

الطهي في الفرن



وأضاف إن تحضير الكبدة داخل الفرن مع الخضروات من الطرق الصحية التي تقلل استخدام الدهون، كما يساعد ذلك على الاحتفاظ بالقيمة الغذائية للكبدة ويمنحها مذاقا مختلفا ومميزا.



الكبدة الإسكندراني الحارة



وأوضح أن الكبدة الإسكندراني يمكن تحضيرها بطريقة صحية من خلال تقليل الزيوت واستخدام التوابل الطبيعية مثل الشطة والثوم والكمون، مؤكدًا أن التوابل تساعد على تحسين الهضم وتنشيط عملية الأيض.



واختتم القيعي حديثه عدم الإفراط في تناول الكبدة، خاصة لمرضى ارتفاع الكوليسترول، لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الكوليسترول الغذائي، كما شدد على ضرورة شرائها من مصدر موثوق وطهيها جيدا لتجنب أي مشكلات صحية.

اقرأ أيضًا:

علامات تكشف فساد الكبدة في عيد الأضحى.. منها اللون الأخضر والرائحة الكريهة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الضأن والبقر في عيد الأضحى؟



