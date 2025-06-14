3 علامات خفية تدل على ارتفاع السكر بشكل مضاعف.. احذرها

كتبت- أسماء العمدة:

الدكتور سعيد شلبي يقول، ارتفاع مستوى السكر في الدم، المعروف أيضًا بفرط سكر الدم، هو حالة خطيرة قد لا تظهر أعراضها بوضوح في البداية، لكن هناك علامات خفية قد تكون مؤشرًا على أن مستويات السكر لديك مرتفعة بشكل كبير وتحتاج إلى انتباه فوري.

1- جفاف الفم الشديد والعطش المتكرر وغير المبرر

وأضاف سعيد شلبى أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومى للبحوث، بينما العطش أمر طبيعي، فإن الشعور بجفاف شديد في الفم وعطش لا يرتوي حتى بعد شرب كميات كبيرة من الماء قد يكون علامة على ارتفاع السكر.

الكلى تحاول التخلص من السكر الزائد في الدم عن طريق إخراجه في البول، مما يسحب معه السوائل من الجسم ويؤدي إلى الجفاف والشعور المستمر بالعطش.

2- ضبابية الرؤية المفاجئة أو المتقطعة

وتابع من خلال تصريح لمصراوي، قد تلاحظ أن رؤيتك أصبحت غير واضحة أو ضبابية فجأة، أو أن هذا يحدث بشكل متقطع.

ارتفاع السكر في الدم يؤثر على السوائل داخل عدسة العين، مما يسبب انتفاخها وتغير شكلها، وبالتالي يؤثر على قدرة العين على التركيز، هذه الحالة عادة ما تكون مؤقتة وتتحسن عند استقرار مستويات السكر.

3- الشعور المستمر بالتعب الشديد والخمول رغم النوم الكافي

وأكد، إذا كنت تشعر بإرهاق مزمن وخمول شديد، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم أو عدم بذل مجهود كبير، فقد يكون ذلك إشارة.

وأختتم شلبي:" عندما يكون السكر مرتفعًا، لا تتمكن خلايا الجسم من الحصول على الجلوكوز (الطاقة) بكفاءة، لأن الأنسولين إما غير كافٍ أو لا يعمل بشكل صحيح. هذا يؤدي إلى نقص الطاقة والشعور بالإرهاق المستمر."

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