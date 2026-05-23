مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يصبح الأطفال أكثر عرضة للجفاف، الإرهاق الحراري، ومشاكل الهضم أو الجلد.

الحفاظ على صحة الطفل خلال هذه الفترة يتطلب وعيًا بالعادات اليومية، من التغذية السليمة إلى النشاط البدني المناسب والحماية من الشمس.

باتباع خطوات بسيطة، يمكن للآباء التأكد من أن أطفالهم يبقون نشيطين وآمنين ويتمتعون بصحة جيدة طوال الصيف.

طرق الحفاظ على صحة الأطفال في الصيف بحسب "مايو كلينك".

الحفاظ على الترطيب المستمر:

الأطفال يفقدون السوائل بسرعة مع الحرارة واللعب، لذا يجب تشجيعهم على شرب الماء بانتظام.

ارتداء ملابس خفيفة ومناسبة:

أقمشة قطنية فاتحة تساعد على تهوية الجسم وتقليل التعرق الزائد.

استخدام واقي الشمس:

حماية بشرة الأطفال من الأشعة فوق البنفسجية ضرورية لتجنب الحروق ومشاكل الجلد.

التحكم في وقت التعرض للشمس:

تجنب النشاطات المكثفة بين الساعة 11 صباحًا و4 عصرًا لتقليل خطر الإجهاد الحراري.

تقديم وجبات صحية خفيفة:

الفواكه والخضروات الغنية بالماء تعوض السوائل وتزوّدهم بالطاقة دون إرهاق المعدة.

تشجيع النشاط البدني المعتدل:

اللعب في الظل أو في الصباح الباكر يمنح الأطفال النشاط دون تعرضهم للإرهاق الحراري.

مراقبة علامات الإجهاد الحراري:

مثل الدوخة، التعب الشديد، العرق المفرط أو الغثيان، واتخاذ الإجراءات فورًا عند ظهورها.

