لماذا يعتبر الليمون صديقك في الصيف؟ 5 فوائد لا تفوتها
كتب : نرمين ضيف الله
عصير-الليمون
الليمون ليس مجرد إضافة منعشة للمشروبات أو الطعام، بل يعتبر من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز الصحة، خاصة في فصل الصيف.
يحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تدعم المناعة، وتحافظ على ترطيب الجسم، وتساعد على الهضم وتحسين البشرة، وإدخال الليمون في النظام الغذائي اليومي يضمن الاستفادة من فوائده الصحية المتعددة بطريقة سهلة ولذيذة.
5 فوائد لليمون في الصيف بحسب "هيلث لاين".
ترطيب الجسم بشكل طبيعي:
عصير الليمون يمد الجسم بالماء والمعادن، ما يقلل خطر الجفاف في الحرارة العالية.
تعزيز المناعة:
فيتامين C الموجود في الليمون يقوي جهاز المناعة ويساعد على مقاومة الأمراض الموسمية.
تحسين الهضم:
الليمون يحفز إنتاج العصارات الهاضمة ويخفف الانتفاخ والحرقة بعد وجبات الصيف الثقيلة.
تنشيط الطاقة:
شرب ماء الليمون صباحًا يعطي شعورًا بالانتعاش ويزيد اليقظة والنشاط طوال اليوم.
حماية البشرة:
مضادات الأكسدة في الليمون تساعد على حماية البشرة من أضرار الشمس وتمنحها إشراقة صحية.
اقرأ أيضًا:
كيف يؤثر تناول عصير الليمون على صحتك؟