لماذا يعتبر الليمون صديقك في الصيف؟ 5 فوائد لا تفوتها

كتب : نرمين ضيف الله

11:00 ص 23/05/2026

الليمون ليس مجرد إضافة منعشة للمشروبات أو الطعام، بل يعتبر من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز الصحة، خاصة في فصل الصيف.

يحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تدعم المناعة، وتحافظ على ترطيب الجسم، وتساعد على الهضم وتحسين البشرة، وإدخال الليمون في النظام الغذائي اليومي يضمن الاستفادة من فوائده الصحية المتعددة بطريقة سهلة ولذيذة.

5 فوائد لليمون في الصيف بحسب "هيلث لاين".


ترطيب الجسم بشكل طبيعي:

عصير الليمون يمد الجسم بالماء والمعادن، ما يقلل خطر الجفاف في الحرارة العالية.

تعزيز المناعة:

فيتامين C الموجود في الليمون يقوي جهاز المناعة ويساعد على مقاومة الأمراض الموسمية.

تحسين الهضم:

الليمون يحفز إنتاج العصارات الهاضمة ويخفف الانتفاخ والحرقة بعد وجبات الصيف الثقيلة.

تنشيط الطاقة:

شرب ماء الليمون صباحًا يعطي شعورًا بالانتعاش ويزيد اليقظة والنشاط طوال اليوم.

حماية البشرة:

مضادات الأكسدة في الليمون تساعد على حماية البشرة من أضرار الشمس وتمنحها إشراقة صحية.

