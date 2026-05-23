الليمون ليس مجرد إضافة منعشة للمشروبات أو الطعام، بل يعتبر من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز الصحة، خاصة في فصل الصيف.

يحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تدعم المناعة، وتحافظ على ترطيب الجسم، وتساعد على الهضم وتحسين البشرة، وإدخال الليمون في النظام الغذائي اليومي يضمن الاستفادة من فوائده الصحية المتعددة بطريقة سهلة ولذيذة.

5 فوائد لليمون في الصيف بحسب "هيلث لاين".



ترطيب الجسم بشكل طبيعي:

عصير الليمون يمد الجسم بالماء والمعادن، ما يقلل خطر الجفاف في الحرارة العالية.

تعزيز المناعة:

فيتامين C الموجود في الليمون يقوي جهاز المناعة ويساعد على مقاومة الأمراض الموسمية.

تحسين الهضم:

الليمون يحفز إنتاج العصارات الهاضمة ويخفف الانتفاخ والحرقة بعد وجبات الصيف الثقيلة.

تنشيط الطاقة:

شرب ماء الليمون صباحًا يعطي شعورًا بالانتعاش ويزيد اليقظة والنشاط طوال اليوم.

حماية البشرة:

مضادات الأكسدة في الليمون تساعد على حماية البشرة من أضرار الشمس وتمنحها إشراقة صحية.

اقرأ أيضًا:

كيف يؤثر تناول عصير الليمون على صحتك؟

4 فوائد مذهلة لتناول كوب من عصير الليمون على صحة جسمك



