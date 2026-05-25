أظهرت دراسة حديثة أن مرض الكبد الدهني لا يقتصر تأثيره على الكبد فحسب، بل يمتد ليشكل خطرا كبيرا على صحة القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك زيادة احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

واعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل بيانات 3600 مريض خضعوا لفحوصات طبية بسبب آلام في الصدر، حيث استخدموا التصوير المقطعي المحوسب (CT) لتقييم حالة الشرايين التاجية، مع فحص جزء من الكبد للكشف عن مرض الكبد الدهني، وتبين أن نحو 26% من المشاركين يعانون من هذا المرض.

تأثير الكبد الدهني على القلب

وأظهرت النتائج أن المصابين بالكبد الدهني لديهم زيادة بنسبة 24% في حجم اللويحات غير المتكلسة داخل الشرايين، وهي من أخطر أنواع الترسبات الدهنية، نظرا لكونها أكثر عرضة للتمزق والتسبب في تكوين جلطات قد تؤدي إلى نوبات قلبية أو سكتات دماغية.

وخلال فترة المتابعة، سجلت المضاعفات القلبية الوعائية الخطيرة مثل الوفاة أو النوبات القلبية أو دخول المستشفى بسبب الذبحة الصدرية غير المستقرة بنسبة 4.1% لدى المصابين بالكبد الدهني، مقارنة بـ 2.5% لدى غير المصابين. وبعد ضبط عوامل الخطر الأخرى، ارتبط المرض بزيادة تصل إلى 69% في احتمالية حدوث هذه المضاعفات.

ويرى الباحثون أن الاعتماد على فحوصات التصوير المقطعي بشكل دوري قد يساعد في الكشف المبكر عن الأشخاص الأكثر عرضة لمشكلات القلب، ما يتيح التدخل الوقائي في وقت مبكر وتقليل خطر المضاعفات الخطيرة.