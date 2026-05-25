حذرت طبيبة العيون، يوليا كوخارسكايا، من أن التعرض المستمر والطويل للأشعة فوق البنفسجية قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بإعتام عدسة العين وعدد من أمراض العيون الأخرى.

هل أشعة الشمس القوية تهدد العين؟

وأوضحت أن أشعة الشمس القوية، خاصة خلال فترات الذروة، ترفع احتمالات تلف العين، كما أن تأثير الأشعة فوق البنفسجية يتراكم تدريجيا مع مرور الوقت، ما يجعل استخدام نظارات شمسية ذات جودة عالية أمرا ضروريا لحماية البصر، بحسب جازيتا.رو.

وأشارت إلى أن نشاط الشمس يزداد عادة خلال شهر مايو، وهو ما يجعل العين أكثر عرضة للإجهاد والحساسية تجاه الضوء والشعور بعدم الراحة، بالإضافة إلى ارتفاع خطر الإصابة بمشكلات بصرية على المدى البعيد عند عدم استخدام وسائل الحماية المناسبة.

وأكدت أن اختيار النظارات الشمسية يجب أن يتم وفقا لطبيعة الاستخدام، موضحة أن نظارات الفئة الثانية تناسب الحياة اليومية داخل المدن، حيث تقلل من إجهاد العين وتوفر حماية جيدة، بينما تعد نظارات الفئة الثالثة الأنسب للشواطئ والأماكن المفتوحة ذات الإضاءة القوية.

أما نظارات الفئة الرابعة فهي مخصصة للظروف القاسية فقط، مثل المناطق الجبلية أو الثلجية أو الأماكن التي تتعرض لأشعة شديدة الانعكاس، ولا يُنصح باستخدامها في الحياة اليومية.

كما شددت الطبيبة على أهمية اختيار لون العدسات، خاصة في فصل الصيف، نظرا لارتفاع شدة الإضاءة وتأثيرها المباشر على العين.

وأضافت أن نوع مادة العدسات يلعب دورا مهما في الحماية والراحة، حيث توفر العدسات الزجاجية جودة بصرية أعلى لكنها أثقل وأكثر عرضة للكسر، بينما تتميز العدسات البلاستيكية بخفة الوزن وانخفاض التكلفة، لكنها أقل مقاومة للخدوش.