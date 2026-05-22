تناول الكبدة بعد ذبح الأضاحي مباشرة من العادات الشائعة في عيد الأضحى، وعلى الرغم من أنها غنية بالعناصر الغذائية المهمة، لكن الإفراط في تناولها أو تحضيرها بطريقة غير آمنة قد يسبب مشكلات صحية خطيرة، وفق ما كشف الدكتور

معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية في تصريحاته لـ "مصراوي".

فوائد تناول الكبدة

مصدر ممتاز للحديد، مما يسهم في الوقاية من الأنيميا.

غنية بفيتامين B12 المهم للأعصاب وتكوين الدم.

تحتوي على بروتين عالي الجودة.

غنية بفيتامين A والزنك والسيلينيوم.

أضرار الإفراط في الكبدة

ارتفاع الكوليسترول

الكبدة تحتوي على نسبة مرتفعة من الكوليسترول، لذلك يفضل تناولها باعتدال خصوصا لمرضى القلب والدهون.

زيادة فيتامين A

الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى زيادة مفرطة في فيتامين A، ما قد يسبب الشعور بالصداع أو مشكلات بالكبد والعظام على المدى الطويل.

غير مناسبة لبعض مرضى النقرس

الكبدة غنية بالبيورينات التي قد ترفع حمض اليوريك، لذا فإن الإفراط في تناولها يضر بمرضى النقرس.

التخزين الخاطئ بعد الذبح

ترك الكبدة خارج التبريد لفترة طويلة يزيد من سرعة فسادها مقارنة ببعض أنواع اللحوم الأخرى.

هل تناول الكبدة نيئة أو غير مطهية جيدا بعد الذبح آمن؟

تناول الكبدة نيئة أو غير مطهية جيدا بعد الذبح مباشرة قد ينقل بكتيريا أو طفيليات، لذا يجب الانتظار من ساعة إلى ساعتين بعد الذبح.

أفضل طريقة لتناول الكبدة

طهيها جيدا.

عدم الإفراط في تناولها.

حفظها مبردة سريعا بعد الذبح.

الحذر واجب لمرضى القلب والكوليسترول والنقرس عند تناول الكبدة.

