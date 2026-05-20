مشكلة النسيان المتكرر وانعدام التركيز تعتبر مشكلة كل جيل، فحتى صغار السن أصبحوا يعانون منها، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على المهام اليومية لكل شخص باختلاف الأعمار، سواء كانت الدراسة أو العمل أو أيا من أمور الحياة.

وفي السطور التالية نوضح بعض النصائح التي تنشط الذاكرة وتحسن التركيز، وفقا لموقع mayoclinic.

1-مارس النشاط البدني يوميا

يحسن النشاط البدني تدفق الدم إلى جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ، مما قد يساعد في الحفاظ على قوة الذاكرة، على سبيل المثال يمكنك ممارسة رياضة المشي عدة مرات في الأسبوع.

2-حافظ على نشاطك الذهني

كما يحافظ النشاط البدني على لياقة جسمك، فإن الأنشطة التي تنشط عقلك تساعد في الحفاظ على صحة دماغك، وقد تساعد هذه الأنشطة في الوقاية من بعض فقدان الذاكرة، حل الكلمات المتقاطعة، اقرأ، العب الألعاب، أو تعلم العزف على آلة موسيقية.

3-اقض وقتا مع الآخرين

يساعد التفاعل الاجتماعي على الوقاية من الاكتئاب والتوتر، وكلاهما قد يسهم في فقدان الذاكرة.

4-حافظ على تنظيمك

من المرجح أن تنسى الأشياء إذا كان منزلك فوضويا أو كانت ملاحظاتك غير مرتبة، دون المهام والمواعيد والأحداث الأخرى في دفتر ملاحظات أو تقويم أو مخطط إلكتروني.

يمكنك تكرار كل معلومة بصوت عال أثناء كتابتها لتسهيل تذكرها، وأيضا حافظ على تحديث قوائم مهامك، و ضع علامة على العناصر التي أنجزتها، احتفظ بمحفظتك ومفاتيحك ونظارتك وغيرها من الأغراض الضرورية في مكان محدد في منزلك ليسهل العثور عليها.

وعليك أيضا أن تقلل من المشتتات، لا تقم بالعديد من الأشياء في وقت واحد. إذا ركزت على المعلومات التي تحاول تذكرها، فمن المرجح أن تسترجعها لاحقا.

حاول تكرار المعلومات الجديدة، مثل الأسماء والأرقام، عدة مرات عند محاولة تعلمها لأول مرة.

5-نم جيدا

يرتبط عدم الحصول على قسط كاف من النوم بفقدان الذاكرة، وكذلك الأرق والنوم المتقطع، لذا اجعل الحصول على قسط كاف من النوم الجيد أولوية، ينبغي للبالغين النوم من 7 إلى 9 ساعات ليلا بانتظام.

6-تناول أطعمة مفيدة للدماغ

يعتقد أن النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة مفيد لصحة الدماغ بشكل عام.

اختر مصادر البروتين قليلة الدسم، مثل الأسماك والفاصوليا والدواجن منزوعة الجلد.

7-إدارة الأمراض المزمنة

إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والاكتئاب، وضعف السمع، والسمنة عليك الاعتناء بنفسك بشكل أفضل، راجع الأدوية التي تتناولها بانتظام مع طبيبك المختص، فبعض الأدوية قد تؤثر على الذاكرة.





