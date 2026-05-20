في الآونة الأخيرة، تزايدت المخاوف بشأن جودة الخضروات، وعلى رأسها الطماطم التي ارتفعت أسعارها.

ونظرا لاعتمادها في معظم الوجبات لذلك، أصبح من الضروري التعرف على العلامات التي تساعد على التمييز بين الطماطم الطبيعية والمهرمنة أو المرشوشة بالمواد الكميائية.

كيف يمكن التمييز بين الطماطم من خلال شكلها الخارجي؟

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن الطماطم الطبيعية غالبا لا تكون مثالية الشكل، يمكن أن يظهر بها تفاوت بسيط في الحجم أو اللون، وهو أمر طبيعي، وفي المقابل، تميل الطماطم

المعالجة أو المزروعة باستخدام محفزات مفرطة إلى أن تكون متناسقة بشكل مبالغ فيه، وكأنها مصنعة.

ماذا يكشف ملمس الطماطم عن جودتها؟

وأضاف القيعي في تصريحات لمصراوي، أن الطماطم الطبيعية تتميز بملمس متماسك مع قدر بسيط من الطراوة عند الضغط الخفيف، أما الطماطم غير الطبيعية، فقد تكون قاسية بشكل ملحوظ أو لينة أكثر من اللازم نتيجة استخدام مواد تساعد على سرعة النضج.

هل لون الطماطم مؤشر على طبيعتها؟

وأكد أخصائي التغذية العلاجية، أن اللون الطبيعي للطماطم يكون أحمر متدرجا، وقد يتفاوت بين الفاتح والداكن، بينما يشير اللون الأحمر الفاقع والموحد بشكل غير طبيعي إلى احتمال معالجتها بمواد كيميائية.

كيف يساعد الطعم في التفرقة بين الطماطم الطبيعية وغير الطبيعية؟

وأوضح القيعي، أن الطعم من أهم المؤشرات، إذ تمتاز الطماطم الطبيعية بتوازن واضح بين الحلاوة والحموضة، في حين أن الطماطم المعالجة غالبا ما يكون مذاقها باهتا أو مائيا ويفتقر إلى النكهة المميزة.

ماذا عن شكل البذور من الداخل؟

وكشف أخصائي التغذية العلاجية، عند تقطيع الطماطم الطبيعية، تظهر البذور بوضوح وموزعة بشكل متوازن مع وجود عصارة، أما الطماطم غير الطبيعية فقد تبدو جافة من الداخل أو تحتوي على عدد قليل من البذور بشكل غير معتاد.

هل مدة صلاحية الطماطم تدل على جودتها؟

وأشار القيعي، إلى أن عادة ما تفسد الطماطم الطبيعية بسرعة نسبية لعدم احتوائها على مواد حافظة، بينما تدوم الطماطم المعالجة لفترة أطول دون أن تفسد، وهو ما يشير إلى تدخلات غير طبيعية.

ما أفضل الطرق لاختيار طماطم آمنة وصحية؟

ونصح أخصائي التغذية العلاجية، بشراء الطماطم من مصادر موثوقة، واختيار المنتجات الموسمية لأنها تكون أقرب إلى طبيعتها، كما ينصح بغسلها جيدا قبل الاستخدام للتقليل من أي بقايا ضارة.





