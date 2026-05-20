عُقد اجتماع مجلس قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس برئاسة الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء المجلس.



وفيما يتعلق بالشهادات المهنية، أوصت الدكتورة أماني أسامة كامل بضرورة تقديم الدعم اللازم للدارسين بهذه البرامج، سواء من خلال التيسيرات الأكاديمية أو فرص التدريب والتأهيل، بما يساعدهم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة وتنمية قدراتهم المهنية والعملية حيث تمثل البرامج المهنية أحد المحاور الأساسية في تطوير منظومة التعليم العالي وربطها باحتياجات سوق العمل.

وأضافت أن الشهادات المهنية تسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات التطبيقية والخبرات العملية المطلوبة لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف القطاعات، كما تساهم هذه البرامج في تعزيز التنافسية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير فرص تعليم مرنة تلبي احتياجات المتعلمين والمؤسسات، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز دور الجامعات في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.



كما أكدت الدكتورة أماني أسامة كامل ضرورة تعميم وتفعيل بيانات الطلاب والوافدين والدراسات العليا، وكافة البيانات المسجلة بالكليات، على منظومة جامعة عين شمس الإلكترونية (UMS)، مع حصر الأعداد بدقة، بما يدعم جهود التحول الرقمي ويسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.



خلال المجلس استعرضت الدكتورة داليا إبراهيم القرشي، وكيل كلية طب الأسنان لشئون الدراسات العليا والبحوث، عرضًا تقديميًا تناول خطط البحث العلمي بالكلية وتوجهاتها، إلى جانب أبرز الممارسات والأنشطة العلمية، ومتابعة النشر الدولي والمحلي للأبحاث بما يعزز تبادل الخبرات والتنسيق بين الكليات.

كما أوضحت استحداث مكتب دعم الباحثين بالكلية، لتقديم منظومة متكاملة لدعم الباحثين من خلال البرامج التدريبية وخدمات التحليل الإحصائي، بما يسهم في تعزيز النزاهة العلمية ورفع جودة الأبحاث وفق أعلى المعايير الأكاديمية.

وفي السياق ذاته، أشادت الدكتورة أماني أسامة كامل بكلية طب الأسنان، مثمنةً الجهود المبذولة والأنشطة المتميزة التي تشهدها الكلية في مجالات البحث العلمي والتطوير الأكاديمي.



وتناول المجلس عرض الدكتورة داليا يوسف مدير مركز استراتيجيات التعليم بشأن تقرير مركز تطوير استراتيجيات وبحوث التعليم، حيث استعرضت البرنامج التدريبي للإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي المقدم من المجلس الأعلى للجامعات، والهادف إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس على إعداد البرامج الدراسية وفق المعايير المعتمدة من خلال نظام إلكتروني عن بُعد، مع توفير الدعم الأكاديمي للمتدربين.

وأشارت إلى أن الالتحاق بالبرنامج اختياري، فضلا عن تفعيل البرنامج وتشجيع مشاركة أعضاء هيئة التدريس فيه، لما له من دور في تطوير البرامج الدراسية وتحسين جودة العملية التعليمية.

وأشارت إلى إدراج تجربة لجامعة عين شمس ضمن أفضل الممارسات العالمية في التعليم بالذكاء الاصطناعي.

وفي سياق دعم النشر العلمي والتحول الرقمي، قدم الدكتور محمود فايز مدير مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة تقرير المتابعة الشهري لأداء مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى تحقيق كلية الزراعة أعلى معدلات إنشاء ملفات تعريفية على منصة «شمس سكولار»، مع استعراض إحصائيات تسجيل الأبحاث العلمية على المنصة بمختلف كليات الجامعة ومناقشة آخر المستجدات.



ولفت إلى تشغيل نموذج ذكاء اصطناعي خاص داخل الجامعة دون اتصال بالإنترنت، بصلاحيات استخدام محدودة، بما يدعم بيئة العمل الرقمية الآمنة داخل الجامعة.



ثم استعرضت الدكتورة رشا إسماعيل، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، التقرير الدوري لموقف التحول الرقمي وميكنة القطاع ومنظومة (UMS) والموقع الإلكتروني للجامعة، مشيرةً إلى إتاحة التسجيل بدورات التحول الرقمي للطلاب الوافدين، وتحديث شعار الجامعة بالمواقع الإلكترونية بما يعزز الهوية المؤسسية، إلى جانب تغيير منظومة الشهادات الثبوتية، وتفعيل برنامج لجنة رعاية واستخدام الحيوانات، وإطلاق نظام إلكتروني لتوثيق الشهادات عبر خدمات الخريجين بمنظومة (UMS)، كما تم عمل نظام توثيق الشهادات الالكترونية حيث أنه يمكن للطالب أن يوثق أي شهادة عبر منظومة ال UMS من خدمات الخريجين.



استعرضت الدكتورة ميريام عياد مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة التقرير الشهري لمركز ضمان الجودة، مشيرةً إلى إعلان الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إيقاف العمل بالمعايير الأكاديمية المرجعية (ARS) لبرامج الدراسات العليا إصدار 2009، بالتزامن مع تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات، مع التأكيد على إعداد البرامج لمعاييرها الأكاديمية وفق مستويات الإطار الوطني للمؤهلات وإعداد مصفوفات التوافق اللازمة.



عرضت الدكتورة دينا لاشين مدير إدارة الوافدين بالجامعة موقف ادارة الطلاب الوافدين والأساتذة الزائرين تم عرض بيان بأعداد الطلاب الوافدين، وعرض ما يخص البرامج التدريبية قصيرة الأجل للطلاب الوافدين.

