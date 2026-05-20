أعلن شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ملامح الخطة الشاملة لإصلاح المنظومة التعليمية في مصر.

وقال "زلطة" إن تقليص الكثافة الطلابية داخل الفصول يعتبر من أبرز النجاحات المحققة مؤخرًا؛ إذ أظهرت مؤشرات منظمة "اليونيسف" تراجع متوسط عدد الطلاب في الفصل الواحد بالمرحلة الابتدائية إلى 41 طالبًا، وهو ما يمثل طفرة حقيقية مقارنة بالأعوام الماضية، ويسهم بشكل مباشر في الارتقاء بجودة العملية التعليمية.

أبرز تصريحات متحدث التعليم اليوم

أضاف المتحدث باسم الوزارة، في اتصال هاتفي مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الوزارة نجحت في سد العجز بصفوف معلمي المواد الأساسية عبر حزمة من الحلول الفعالة. وأوضح أن هذه الآليات ارتكزت على دمج الناجحين في مسابقة "30 ألف معلم"، والاستعانة بنظام الحصة للمدرسين، إلى جانب الاعتماد على الكوادر التعليمية المؤهلة لضمان استقرار الدراسة.

وأشار شادي زلطة إلى أن ملف تطوير المناهج يأتي على رأس أولويات الدولة، حيث تشهد المنظومة حاليًا تحديثًا جذريًا يشمل 94 منهجًا دراسيًا لمواكبة المعايير الحديثة. لافتًا إلى أن هذا التطوير حظي بإشادة دولية من منظمة "اليونيسف"، والتي أكدت في تقاريرها أن قطاع التعليم المصري يمر بتحول غير مسبوق، مما يعكس نجاح المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي جرى تنفيذها مؤخرًا.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتشديد على أن عودة الطلاب والانتظام داخل المدارس بمعدلات مرتفعة يمثل إنجازًا جوهريًا للوزارة، مؤكدًا أن مسيرة الإصلاح مستمرة دون توقف لضمان استدامة واستقرار جودة التعليم في مصر.

