يعتبر الصداع من الأمراض الشائعة التي لا يوجد شخص لم يعاني منها ولو ليوم واحد، وفي أحيان كثيرة يكون لأسباب بسيطة وتزول أعراضه مع مرور الوقت دون حدوث مضاعفات، وأحيانا دون تناول مسكنات.

ورغم ذلك، هناك بعض الحالات التي يصبح فيها الصداع خطرا ويجب الانتباه إليه واستشارة طبيب، وفيما يلي نوضحها وفق ما ذكره موقع health.harvard.

الصداع الذي يبدأ بعد سن الخمسين

تغير كبير في نمط الصداع

صداع شديد بشكل غير معتاد

ألم في الرأس يزداد مع السعال أو الحركة

صداع يزداد سوءا تدريجيا

تغيرات في الشخصية أو الوظائف العقلية

صداع مصحوب بحمى، أو تيبس في الرقبة، أو تشوش، أو انخفاض في اليقظة أو الذاكرة، أو أعراض عصبية مثل اضطرابات بصرية، أو صعوبة في الكلام، أو ضعف، أو خدر، أو نوبات صرع

صداع مصحوب باحمرار مؤلم في العين

صداع مصحوب بألم وحساسية قرب الصدغين

صداع بعد ضربة على الرأس

صداع يعيق ممارسة الأنشطة اليومية المعتادة

صداع يبدأ فجأة، خاصة إذا أيقظك من النوم

صداع لدى مرضى السرطان أو من يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

