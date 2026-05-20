إعلان

متى يكون الصداع علامة على مشكلة في المخ؟.. أعراض مهمة

كتب : نورهان ربيع

09:00 م 20/05/2026

الشعور بالصداع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعتبر الصداع من الأمراض الشائعة التي لا يوجد شخص لم يعاني منها ولو ليوم واحد، وفي أحيان كثيرة يكون لأسباب بسيطة وتزول أعراضه مع مرور الوقت دون حدوث مضاعفات، وأحيانا دون تناول مسكنات.

ورغم ذلك، هناك بعض الحالات التي يصبح فيها الصداع خطرا ويجب الانتباه إليه واستشارة طبيب، وفيما يلي نوضحها وفق ما ذكره موقع health.harvard.

الصداع الذي يبدأ بعد سن الخمسين
تغير كبير في نمط الصداع
صداع شديد بشكل غير معتاد
ألم في الرأس يزداد مع السعال أو الحركة
صداع يزداد سوءا تدريجيا
تغيرات في الشخصية أو الوظائف العقلية
صداع مصحوب بحمى، أو تيبس في الرقبة، أو تشوش، أو انخفاض في اليقظة أو الذاكرة، أو أعراض عصبية مثل اضطرابات بصرية، أو صعوبة في الكلام، أو ضعف، أو خدر، أو نوبات صرع
صداع مصحوب باحمرار مؤلم في العين
صداع مصحوب بألم وحساسية قرب الصدغين
صداع بعد ضربة على الرأس
صداع يعيق ممارسة الأنشطة اليومية المعتادة
صداع يبدأ فجأة، خاصة إذا أيقظك من النوم
صداع لدى مرضى السرطان أو من يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

اقرأ أيضا:

تعاني من الصداع في نفس الوقت يوميًا؟- إليك السبب

الصداع يزعجك؟.. 7 علامات تدل على أنه حالة خطيرة

ما أضرار تجاهل الصداع المتكرر على صحة الجسم؟

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

الصداع صحة الدماغ المسكنات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير التعليم: ارتفاع معدلات الحضور بالمدارس من 15% إلى 87%
أخبار مصر

وزير التعليم: ارتفاع معدلات الحضور بالمدارس من 15% إلى 87%
محمد دياب: فكرت في ماجد الكدواني لدور الوالي بـ فيلم أسد أثناء الكتابة
سينما

محمد دياب: فكرت في ماجد الكدواني لدور الوالي بـ فيلم أسد أثناء الكتابة

ترامب يمنح إيران "فرصة أخيرة" .. أمريكا وإسرائيل تستعدان للعودة إلى الحرب
شئون عربية و دولية

ترامب يمنح إيران "فرصة أخيرة" .. أمريكا وإسرائيل تستعدان للعودة إلى الحرب
دينا غبور ونجمات هوليوود بنفس الفستان.. سعره يتجاوز 400 ألف جنيه
الموضة

دينا غبور ونجمات هوليوود بنفس الفستان.. سعره يتجاوز 400 ألف جنيه
"سمعنا يا عم الحدوتة".. الزمالك بطلًا للدوري العام 2025-2026
رياضة محلية

"سمعنا يا عم الحدوتة".. الزمالك بطلًا للدوري العام 2025-2026

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الزمالك بطلاً للدوري الممتاز للموسم 2025-2026