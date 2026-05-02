إعلان

بعد وفاة سهير زكي.. متى تصبح أمراض الرئة خطرا يهدد الحياة؟

كتب : أحمد الضبع

08:21 م 02/05/2026 تعديل في 08:37 م

الراحلة سهير زكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سلطت وفاة الفنانة والراقصة المعتزلة سهير زكي الضوء على جانب خطير من أمراض الرئة، بعدما تسببت المضاعفات التنفسية الحادة في تدهور حالتها خلال أيامها الأخيرة.

تفاصيل الحالة الصحية لـ سهير زكي في أيامها الأخيرة

وقال مصدر مقرب، في تصريحات لـ"مصراوي، إن الراحلة عانت من مشكلات حادة في الرئة تفاقمت بشكل ملحوظ، ما أدى إلى صعوبة شديدة في التنفس وارتفاع معدلات الجفاف في الجسم، استدعى نقلها إلى العناية المركزة، حيث وضعت على أجهزة التنفس الصناعي.

وأضاف أن حالتها لم تستجب للعلاج، ودخلت في غيبوبة، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بتدهور وظائف الجهاز التنفسي.

لتفاصيل أكثر اقرأ أيضا: تعرف على سبب وفاة سهير زكي

متى تصبح أمراض الرئة خطيرة؟

أمراض الرئة لا تظهر دائما بشكل مفاجئ، لكنها تتطور تدريجيا، وقد تظل صامتة لفترات طويلة قبل أن تتحول إلى حالة حرجة.

وبحسب أكاديمية Temple Health، تصبح هذه الأمراض مهددة للحياة عندما تؤثر على قدرة الجسم على الحصول على الأكسجين أو التخلص من ثاني أكسيد الكربون، ما يؤدي إلى فشل تنفسي.

وتشمل العلامات التحذيرية ضيق التنفس المتكرر أو المتفاقم، والسعال المزمن، والشعور بالإجهاد دون سبب واضح، وألم في الصدر أو صفير أثناء التنفس.

عوامل تزيد من خطر الإصابة

بحسب تقارير طبية، هناك عدة عوامل ترفع احتمالية الإصابة بأمراض الرئة، من أبرزها التقدم في العمر، ووجود تاريخ عائلي للإصابة، إلى جانب التدخين أو التعرض للتدخين السلبي، والتعرض للملوثات البيئية مثل الغازات السامة أو الأتربة، والإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري أو أمراض القلب.

كيف يمكن تقليل المخاطر؟

يشير الخبراء إلى أن الوقاية تظل خط الدفاع الأول، وتشمل الإقلاع عن التدخين نهائيا، وممارسة النشاط البدني بانتظام لتحسين كفاءة الرئتين، واتباع نظام غذائي متوازن، وتجنب التعرض للملوثات قدر الإمكان.

اقرأ أيضا:

وهم "العلاج السحري".. هل يعالج ماء الشعير مرض الكلى المزمن؟

سهير زكي أمراض الرئة ضيق التنفس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

احذروا من التسرع.. أبراج فلكية تواجه ضغوط في العمل
علاقات

احذروا من التسرع.. أبراج فلكية تواجه ضغوط في العمل
الفقي: مبارك لم يكن متحمسًا للتوريث نظريًا رغم المشهد السياسي
أخبار مصر

الفقي: مبارك لم يكن متحمسًا للتوريث نظريًا رغم المشهد السياسي
الأرصاد: غدًا انخفاض ملحوظ في الحرارة بمعدل 10 درجات
أخبار مصر

الأرصاد: غدًا انخفاض ملحوظ في الحرارة بمعدل 10 درجات

ياسمين عز: الزمالك وراء العاصفة الترابية عشان ينكد على الأهلي فرحته
رياضة محلية

ياسمين عز: الزمالك وراء العاصفة الترابية عشان ينكد على الأهلي فرحته
بعد تحذير الأرصاد.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة -(صور)
أخبار مصر

بعد تحذير الأرصاد.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة -(صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 مقترحات جديدة للحد من إضاعة الوقت من حراس المرمى.. ما التفاصيل؟
الأرصاد تحذر المواطنين: ابتعدوا عن أعمدة الإنارة وارتدوا الكمامات