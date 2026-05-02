سلطت وفاة الفنانة والراقصة المعتزلة سهير زكي الضوء على جانب خطير من أمراض الرئة، بعدما تسببت المضاعفات التنفسية الحادة في تدهور حالتها خلال أيامها الأخيرة.

تفاصيل الحالة الصحية لـ سهير زكي في أيامها الأخيرة

وقال مصدر مقرب، في تصريحات لـ"مصراوي، إن الراحلة عانت من مشكلات حادة في الرئة تفاقمت بشكل ملحوظ، ما أدى إلى صعوبة شديدة في التنفس وارتفاع معدلات الجفاف في الجسم، استدعى نقلها إلى العناية المركزة، حيث وضعت على أجهزة التنفس الصناعي.

وأضاف أن حالتها لم تستجب للعلاج، ودخلت في غيبوبة، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بتدهور وظائف الجهاز التنفسي.

متى تصبح أمراض الرئة خطيرة؟

أمراض الرئة لا تظهر دائما بشكل مفاجئ، لكنها تتطور تدريجيا، وقد تظل صامتة لفترات طويلة قبل أن تتحول إلى حالة حرجة.

وبحسب أكاديمية Temple Health، تصبح هذه الأمراض مهددة للحياة عندما تؤثر على قدرة الجسم على الحصول على الأكسجين أو التخلص من ثاني أكسيد الكربون، ما يؤدي إلى فشل تنفسي.

وتشمل العلامات التحذيرية ضيق التنفس المتكرر أو المتفاقم، والسعال المزمن، والشعور بالإجهاد دون سبب واضح، وألم في الصدر أو صفير أثناء التنفس.

عوامل تزيد من خطر الإصابة

بحسب تقارير طبية، هناك عدة عوامل ترفع احتمالية الإصابة بأمراض الرئة، من أبرزها التقدم في العمر، ووجود تاريخ عائلي للإصابة، إلى جانب التدخين أو التعرض للتدخين السلبي، والتعرض للملوثات البيئية مثل الغازات السامة أو الأتربة، والإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري أو أمراض القلب.

كيف يمكن تقليل المخاطر؟

يشير الخبراء إلى أن الوقاية تظل خط الدفاع الأول، وتشمل الإقلاع عن التدخين نهائيا، وممارسة النشاط البدني بانتظام لتحسين كفاءة الرئتين، واتباع نظام غذائي متوازن، وتجنب التعرض للملوثات قدر الإمكان.

