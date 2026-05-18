ترامب: علّقنا الهجوم على إيران بعد طلب من قادة قطر والسعودية والإمارات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قطر والسعودية والإمارات طلبوا منه عدم شن هجوم جديد على إيران.

وكتب ترامب على تروث سوشيال: "طلب مني أمير قطر، تميم بن حمد، وولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد التريث بشأن هجومنا العسكري المخطط له ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي كان مقررًا غدًا، وذلك لأن مفاوضات جادة تجري الآن، ولأنهم يرون، بصفتهم قادة عظماء وحلفاء، أنه سيتم التوصل إلى اتفاق سيكون مقبولًا للغاية للولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك لجميع دول الشرق الأوسط وما بعده".

وتابع ترامب على تروث سوشيال: "وسيتضمن هذا الاتفاق، وهو أمر مهم، عدم امتلاك إيران لأي أسلحة نووية.

وأضاف ترامب: "وبناءً على احترامي للقادة المذكورين أعلاه، فقد أصدرت تعليماتي إلى وزير الدفاع، بيث هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين والجيش الأمريكي، بأننا لن ننفذ الهجوم المقرر على إيران غدًا، لكنني أصدرت لهم أيضًا تعليمات بأن يكونوا مستعدين للمضي قدمًا في هجوم كامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول".