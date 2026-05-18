تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري، من ضبط سيارة جامبو محملة بأطنان من الدواجن النافقة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي أو الحيواني، قبل إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق.

حملات رقابية مكثفة قبل عيد الأضحى

وجاءت الحملة في إطار الحملات الرقابية المكثفة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف قيادات المديرية.

ضبط 13 طنًا من الدواجن غير الصالحة

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة جامبو محملة بنحو 13 طنًا من الدواجن النافقة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والحيواني، قبل إعادة تدويرها وطرحها في الأسواق، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات بالكامل.

تحرير محضر وإحالة للنيابة

وتم تحرير المحضر رقم 6509 لسنة 2026 جنح مركز كفر الشيخ، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

استمرار الرقابة لحماية الأسواق

وأكدت الأجهزة الرقابية استمرار الحملات التموينية والبيطرية لمواجهة الغش التجاري، والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.