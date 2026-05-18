تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالا هاتفيا من السيدة بياتة ماينل رايزينجر وزيرة خارجية النمسا، جرى خلاله تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية المتوترة.

وأطلع الوزير عبد العاطي نظيرته النمساوية على التحركات والاتصالات المكثفة التي تجريها مصر بهدف التهدئة وتغليب المسار الدبلوماسي، مؤكدا الأهمية البالغة لدعم المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني لما له من أثر مباشر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ومشددا في الوقت ذاته على ضرورة تضافر الجهود الدولية للحفاظ على أمن الملاحة بالممرات المائية كركيزة أساسية للاقتصاد وحركة التجارة العالمية.

وتطرق الاتصال الهاتفي بشكل مفصل إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أن التصعيد الحالي في المنطقة لا ينبغي أن يصرف الأنظار عن ضرورة استكمال تنفيذ استحقاقات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك نشر قوة الاستقرار الدولية وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق وبدء مهام اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع.

وفيما يتعلق بالملف اللبناني، جدد وزير الخارجية موقف مصر الثابت والداعم لبيروت والرافض لأي مساس بسيادتها، مشددا على حتمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والتنفيذ الشامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن 1701.

من جانبها أشادت وزيرة خارجية النمسا بالدور البناء والجهود المحورية التي تبذلها مصر بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لخفض حدة التصعيد في الشرق الأوسط.

واتفق الوزيران، في نهاية الاتصال، على مواصلة العمل المشترك لتعزيز مسارات العلاقات الثنائية واستمرار التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك تنفيذا لآلية التشاور السياسي القائمة بين مصر والنمسا مع تكثيف المساعي الدبلوماسية باعتبارها الخيار الأمثل والوحيد لإرساء الأمن والاستقرار.