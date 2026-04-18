حقق باحثون في السويد تقدما علميا لافتا، بعد تطوير تقنية محسنة لإنتاج خلايا قادرة على إفراز الأنسولين من الخلايا الجذعية البشرية، في خطوة قد تمهد لعلاج أكثر فاعلية لمرض السكري من النوع الأول.

وبحسب ما نشره موقع "Medical Express"، أظهرت الخلايا المنتجة كفاءة عالية خلال التجارب المعملية، كما نجحت في عكس أعراض المرض لدى فئران التجارب، وذلك ضمن دراسة أجراها فريق من معهد كارولينسكا والمعهد الملكي للتكنولوجيا.

كيف يعمل هذا النهج الجديد؟

يحدث السكري من النوع الأول عندما يهاجم الجهاز المناعي خلايا البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الأنسولين ويدمرها، ما يفقد الجسم قدرته على تنظيم مستويات السكر في الدم.

ويعد استبدال هذه الخلايا بأخرى جديدة أحد أبرز المسارات العلاجية الواعدة.

ما الذي يميز التقنية الجديدة؟

أوضح الباحثون أن طريقتهم تتيح إنتاج خلايا أكثر نضجا ونقاء مقارنة بالأساليب السابقة، حيث أظهرت قدرة واضحة على إفراز الأنسولين والاستجابة لتغيرات مستوى الغلوكوز في الدم.

وعند زرع هذه الخلايا في فئران مصابة بالسكري، تمكنت من استعادة القدرة تدريجيا على تنظيم مستويات السكر، واستمر تأثيرها لعدة أشهر، ما يعزز من إمكاناتها العلاجية.

تطوير في طريقة الزراعة

تعتمد التقنية الجديدة على تحسين ظروف نمو الخلايا، والسماح لها بالتجمع في هياكل ثلاثية الأبعاد، ما يقلل من إنتاج خلايا غير مرغوب فيها ويزيد من كفاءة الخلايا المنتجة.

خطوة نحو علاج فعلي

أكد الباحثون أن هذا التقدم قد يفتح المجال لتطوير علاجات مخصصة تقلل من احتمالية رفض الجهاز المناعي للخلايا المزروعة، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال إلى التجارب السريرية.

ويأمل العلماء أن تمثل هذه التقنية نقطة تحول في علاج السكري من النوع الأول، خاصة مع التقدم المتسارع في أبحاث الخلايا الجذعية حول العالم.

