مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تبدأ فواتير الكهرباء في الارتفاع بشكل ملحوظ، خاصة مع الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف والمراوح.

لكن الجيد أن هناك خطوات بسيطة وفعّالة يمكن أن تساعدك في تقليل الاستهلاك دون التأثير على راحتك اليومية، وفقًا لما نشره موقع Energy Saver.

كيف تستخدم التكييف بذكاء دون زيادة الفاتورة؟

يُنصح بضبط درجة حرارة التكييف على 24-26 درجة مئوية، مع تنظيف الفلاتر بانتظام، لأن التكييف النظيف يعمل بكفاءة أعلى ويستهلك طاقة أقل.

هل إطفاء الأجهزة غير المستخدمة يحدث فرقًا؟

ترك الأجهزة في وضع الاستعداد (Standby) يستهلك طاقة دون فائدة، لذا يُفضل فصلها تمامًا عند عدم الاستخدام لتقليل الاستهلاك.

كيف تؤثر الإضاءة على استهلاك الكهرباء؟

استبدال المصابيح التقليدية بـLED يوفر قدرًا كبيرًا من الطاقة، كما أن إطفاء الأنوار في الغرف غير المستخدمة خطوة بسيطة لكنها فعالة.

هل للأجهزة المنزلية توقيت مثالي للاستخدام؟

تشغيل الغسالة أو السخان في أوقات أقل حرارة يقلل الضغط على الكهرباء، خاصة في أوقات الذروة.

كيف تحافظ على برودة المنزل دون استهلاك زائد؟

إغلاق الستائر خلال النهار واستخدام المراوح مع التكييف يساعد في توزيع الهواء وتقليل الحاجة لدرجات تبريد منخفضة.

ما النتيجة النهائية لهذه الخطوات؟

اتباع هذه العادات اليومية لا يقلل فقط من قيمة الفاتورة، بل يساهم أيضًا في الحفاظ على الطاقة وحماية البيئة، دون التضحية بالراحة خلال أيام الصيف الحارة.

