ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه مع ختام تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

03:32 م 13/05/2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرشين و6 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 13-5-2026، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

بنك مصر:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

52.93 جنيه للشراء، و53.03 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

بنك البركة:

52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

52.88 جنيه للشراء، و52.98 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.9 جنيه للشراء، و53 جنيهًا للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

