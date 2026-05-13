ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه مع ختام تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرشين و6 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 13-5-2026، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.
بنك مصر:
52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
52.93 جنيه للشراء، و53.03 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.
بنك البركة:
52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
52.88 جنيه للشراء، و52.98 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
52.9 جنيه للشراء، و53 جنيهًا للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.