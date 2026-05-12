موقف معقد.. ماذا يحتاج الإسماعيلي للبقاء في الدوري الممتاز؟

كتب : محمد الميموني

02:44 م 12/05/2026 تعديل في 02:46 م
يستعد فريق الإسماعيلي بقيادة خالد جلال، لمواجهة جديدة ومصيرية أمام فريق وادي دجلة اليوم في الجولة الـ10 من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

موقف الإسماعيلي في مرحلة الهبوط بالدوري

الأمل الأخير للدراويش

لا يزال أمل الإسماعيلي قائمًا في البقاء بالدوري الممتاز، لكنه أصبح معقدًا، حيث يحتاج الفريق أولًا إلى تحقيق الفوز على وادي دجلة، مع انتظار تعثر الاتحاد السكندري بالخسارة أو التعادل أمام طلائع الجيش، حتى يتمكن من الإبقاء على حظوظه في الاستمرار.

أما في حال خسارة الدراويش أمام دجلة، فسيكون الهبوط إلى الدرجة الأدنى أقرب من أي وقت مضى، وقد يتأكد رسميًا حسب نتائج باقي المنافسين.

ترتيب الإسماعيلي قبل مباراة وادي دجلة

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26 برصيد 19 نقطة، في وضع لا يسمح بأي تعثر جديد.

مباريات الإسماعيلي المتبقية في مرحلة الهبوط


الإسماعيلي × وادي دجلة (الجولة الـ10)


الإسماعيلي × زد (الجولة الـ11)


الإسماعيلي × الاتحاد السكندري (الجولة الـ12)


الإسماعيلي × فاركو (الجولة الـ13)


ويبحث الإسماعيلي عن تحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط في الجولات المتبقية، على أمل إنعاش فرص البقاء رغم صعوبة المهمة، خاصة مع تذبذب النتائج في المباريات الأخيرة.

موقف وادي دجلة في مجموعة الهبوط

في المقابل، يدخل وادي دجلة المباراة بطموح مختلف، حيث يسعى لمواصلة الانتصارات من أجل تعزيز صدارته لمجموعة الهبوط، واستعادة التوازن بعد نتائج متذبذبة في آخر جولتين بين الخسارة والتعادل.

موعد المباراة

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ستاد “السلام”.

ترتيب الفريقين قبل المواجهة

ويتصدر وادي دجلة جدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 45 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، ما يعكس الفارق الكبير في الطموحات بين الفريقين قبل اللقاء المرتقب.

حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه في مصر.. مصدر يوضح
"العزل وتتبع المخالطين".. كيف تمنع الدول تفشي فيروس هانتا؟
منى زكي ويسرا.. 25 صورة لنجوم مصريين حضروا فعاليات مهرجان كان في دورات
بيراميدز: عانينا من ظلم تحكيمي واضح.. والدوري مازال في الملعب
15 صور ترصد تطور مترو الإسكندرية.. 21 قطارًا و20 محطة
