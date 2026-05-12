ارتفعت أسعار الليمون، والبطاطس، والباذنجان البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12-5-2026، بينما انخفضت أسعار البصل الأبيض، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والخيار البلدي والصوب، والكانتلوب، ومقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.



يرصد مصراوي أسعار عددًا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 12.5 و22.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 11 و13 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 11 و17 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 12 و15 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 17 و33 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات.