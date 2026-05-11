قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد على المتهم بقتل زوجته داخل منزل الزوجية بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، في القضية التي شغلت الرأي العام داخل المحافظة منذ وقوعها أواخر العام الماضي.

وشهدت الجلسة مرافعات مطولة من هيئة الدفاع والنيابة العامة، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بالسجن المؤبد، مع تعديل القيد والوصف من "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" إلى "قتل مجرد"، وهو ما أبعد المتهم عن عقوبة الإعدام في أول درجة.

دفاع المتهم: الجريمة وليدة لحظة

وقال أحمد حمد، محامي المتهم، إن هيئة الدفاع نجحت في إثبات أن الواقعة لم تكن نتيجة تخطيط مسبق أو نية مبيتة للقتل، مؤكدًا أن تحريات المباحث أشارت إلى أن الزوجة بدأت بالاعتداء خلال المشاجرة التي سبقت الجريمة.

وأضاف الدفاع أن ما حدث كان "وليد لحظة غضب وانفعال شديد"، موضحًا أن المتهم تأثر نفسيًا بعد تعرضه لما وصفه بـ"الإهانة"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الدفاع لا يبرر الجريمة، لكنه أوضح للمحكمة الظروف والملابسات التي دفعت المتهم لارتكاب الواقعة.

وأشار محامي المتهم إلى أن تعديل القيد والوصف من القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى "قتل مجرد" كان سببًا مباشرًا في استبعاد عقوبة الإعدام والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد.

تفاصيل القضية

وترجع أحداث الواقعة إلى مطلع نوفمبر 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية بلاغًا بمقتل سيدة داخل منزلها بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف.

وكشفت التحريات وجود خلافات متكررة بين الزوجين قبل وقوع الجريمة، فيما نجحت قوات الأمن في ضبط الزوج المتهم عقب الواقعة مباشرة.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة، لتباشر النيابة العامة التحقيقات وتحيل القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم، التي قررت في وقت سابق عرض المتهم على الطب النفسي بمستشفى العباسية، قبل استكمال جلسات المحاكمة وإصدار حكمها اليوم بالسجن المؤبد.