أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل رحلة القطار رقم 1945 (ثالثة مكيفة - أسوان/ القاهرة)، وذلك يوم الخميس 14/5/2026، حيث يقوم من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباحًا، على أن يصل إلى محطة القاهرة في تمام الساعة 12:10 بعد منتصف الليل، وفقًا للجدول المرفق.

وتتيح الهيئة، تيسيرًا على جمهور الركاب، حجز تذاكر السفر للرحلة من خلال كافة طرق الدفع المعتمدة للحصول على التذاكر.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة التشغيل وتلبية احتياجات الجمهور، وتقديم خدمة متميزة لهم على خطوط الشبكة.