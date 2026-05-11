إعلان

سكك حديد مصر: تشغيل قطار 1945 (أسوان - القاهرة) لخدمة الركاب

كتب : محمد نصار

02:21 م 11/05/2026

سكك حديد مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل رحلة القطار رقم 1945 (ثالثة مكيفة - أسوان/ القاهرة)، وذلك يوم الخميس 14/5/2026، حيث يقوم من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباحًا، على أن يصل إلى محطة القاهرة في تمام الساعة 12:10 بعد منتصف الليل، وفقًا للجدول المرفق.

وتتيح الهيئة، تيسيرًا على جمهور الركاب، حجز تذاكر السفر للرحلة من خلال كافة طرق الدفع المعتمدة للحصول على التذاكر.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة التشغيل وتلبية احتياجات الجمهور، وتقديم خدمة متميزة لهم على خطوط الشبكة.

download

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سكك حديد مصر قطار أسوان القاهرة قطارات السكة الحديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"دوّخ مدينة السادات".. القصة الكاملة لرحلة الـ 10 أيام في مطاردة نسناس
أخبار المحافظات

"دوّخ مدينة السادات".. القصة الكاملة لرحلة الـ 10 أيام في مطاردة نسناس
بعد تصريحاتها الأخيرة.. 20 صورة لـ يسرا اللوزي بإطلالات مميزة
زووم

بعد تصريحاتها الأخيرة.. 20 صورة لـ يسرا اللوزي بإطلالات مميزة
رقص أبو سريع وحراسة الشحات..25 صورة ترصد زفاف نجل محمد رضوان
زووم

رقص أبو سريع وحراسة الشحات..25 صورة ترصد زفاف نجل محمد رضوان

800 أم 1600 جنيه؟.. القيمة الفعلية لمنحة التموين الإضافية على البطاقات
أخبار مصر

800 أم 1600 جنيه؟.. القيمة الفعلية لمنحة التموين الإضافية على البطاقات
إحالة المتهمة بقتل أطفالها الـ3 خنقًا بالشروق للمفتي
حوادث وقضايا

إحالة المتهمة بقتل أطفالها الـ3 خنقًا بالشروق للمفتي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

25 صورة من زفاف نجل الفنان محمد رضوان
هل يمكن تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟ الإجراءات والأوراق المطلوبة
موجة حارة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
إيران تعدم مهندس طيران بتهمة التجسس.. من هو؟
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟