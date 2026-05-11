أمرت النيابة العامة، بإحالة متهم إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بنشر أخبار وادعاءات كاذبة بشأن وقوع جرائم تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب داخل إحدى الجامعات الخاصة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون وجود أدلة تؤيد تلك المزاعم.

نشر مقاطع عبر "إنستجرام"

وقالت النيابة العامة إن المتهم بث مقاطع مرئية عبر تطبيق Instagram، زعم خلالها وقوع جرائم منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون في إحدى الجامعات الخاصة، مدعيًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات بشأن تلك الوقائع.

وأضافت أن إدارة المركز الإعلامي بالنيابة العامة رصدت الحساب الإلكتروني الذي نشر تلك المقاطع، وتم إخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

شهادات مسؤولي الجامعة

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال عدد من مسؤولي كلية القانون بالجامعة، الذين أكدوا أن المتهم شن حملة ممنهجة للتشهير بالكلية وأعضاء هيئة التدريس عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شهد عميد الكلية بعدم تلقي أي بلاغات رسمية تتعلق بالوقائع التي تضمنتها المقاطع المنشورة، رغم مطالبة الكلية طلابها بالإبلاغ عن أي معلومات أو شكاوى ذات صلة.

اتهامات بالقذف وإثارة الذعر

واستمعت النيابة كذلك إلى أقوال اثنين من أعضاء هيئة التدريس، اللذين اتهما المتهم بقذفهـما دون تقديم أي دليل.

كما أدلت عدد من خريجات الجامعة بأقوالهن، مؤكدات أن ما نشره المتهم تسبب في حالة من الذعر والقلق، وأن تواصله معهن كشف افتقار تلك الادعاءات لأي مستندات أو أدلة، رغم طلبه من متابعيه إرسال معلومات تدعم روايته.

تحريات الشرطة وتقارير فنية

وكشفت تحريات الشرطة أن الأخبار التي نشرها المتهم غير صحيحة، وأنه تعمد بثها من خارج البلاد ضمن حملة استهدفت الكلية وأعضاء هيئة التدريس، بما من شأنه تكدير السلم العام وإثارة الرعب بين المواطنين.

كما اطلعت النيابة العامة على تقارير الجهة الفنية، التي أكدت صحة المقاطع المنشورة ونسبتها إلى المتهم، فيما أظهرت المقاطع تعمده إثارة القضية إعلاميًا مستغلًا عدد متابعيه الكبير.

انتهاء التحقيقات

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات انتهت دون تقدم أي مجني عليها ببلاغ رسمي بشأن الوقائع التي زعمها المتهم، رغم دعوة النيابة، عبر بيان رسمي، أي شخص لديه معلومات تفيد التحقيقات للتقدم بها، مع التأكيد على سرية بيانات المجني عليهن وحمايتهن قانونيًا.

وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.

اقرأ أيضا:

"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 16 مصابا في حادث مروع بالخليفة

"فيتامينات الموت".. كيف أنهى سائق توك توك حياة زوجته وطفليه في دمياط؟

"دش وتكييف فوق الهرم".. القصة الكاملة لفيديو أشعل السوشيال ميديا