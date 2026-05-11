إعلان

التصريح بدفن عامل أنهى حياته شنقًا بسبب خلافات زوجية في حلوان

كتب : أحمد عادل

10:55 ص 11/05/2026

جثة- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أمرت النيابة العامة بحلوان، بالتصريح بدفن جثمان عامل أقدم على إنهاء حياته شنقًا داخل مسكنه بمنطقة حلوان، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

شاب ينهي حياته داخل شقته

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتوفى شاب يبلغ من العمر 24 عامًا، ويعمل داخل محل أحذية بمنطقة حلوان.

وأضافت التحقيقات أن الشاب أقدم على إنهاء حياته باستخدام ملاءة سرير، إثر مروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات زوجية متكررة.

خلافات زوجية وراء الواقعة

وأوضحت التحريات أن زوجة المتوفى تركت منزل الزوجية وأقامت لدى أسرتها، الأمر الذي تسبب في تدهور حالته النفسية، قبل أن يُقدم على التخلص من حياته داخل الشقة محل سكنه.

بلاغ وانتقال قوة أمنية

وكان قسم شرطة حلوان قد تلقى بلاغًا من أحد الأهالي، يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الشاب أنهى حياته شنقًا، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 16 مصابا في حادث مروع بالخليفة

"فيتامينات الموت".. كيف أنهى سائق توك توك حياة زوجته وطفليه في دمياط؟

"دش وتكييف فوق الهرم".. القصة الكاملة لفيديو أشعل السوشيال ميديا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حلوان النيابة العامة خلافات زوجية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
فيروس هانتا.. فرنسا تعلن تسجيل أول حالة إصابة
شئون عربية و دولية

فيروس هانتا.. فرنسا تعلن تسجيل أول حالة إصابة
لماذا تأخر طرح تذاكر نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة؟
رياضة محلية

لماذا تأخر طرح تذاكر نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الشمام؟
نصائح طبية

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشمام؟
نجم الزمالك السابق يطالب بالترجع عن الحكم الأجنبي أمام سيراميكا: "المصري
رياضة محلية

نجم الزمالك السابق يطالب بالترجع عن الحكم الأجنبي أمام سيراميكا: "المصري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موجة حارة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
إيران تعدم مهندس طيران بتهمة التجسس.. من هو؟
سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الاثنين
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟