أمرت النيابة العامة بحلوان، بالتصريح بدفن جثمان عامل أقدم على إنهاء حياته شنقًا داخل مسكنه بمنطقة حلوان، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

شاب ينهي حياته داخل شقته

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتوفى شاب يبلغ من العمر 24 عامًا، ويعمل داخل محل أحذية بمنطقة حلوان.

وأضافت التحقيقات أن الشاب أقدم على إنهاء حياته باستخدام ملاءة سرير، إثر مروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات زوجية متكررة.

خلافات زوجية وراء الواقعة

وأوضحت التحريات أن زوجة المتوفى تركت منزل الزوجية وأقامت لدى أسرتها، الأمر الذي تسبب في تدهور حالته النفسية، قبل أن يُقدم على التخلص من حياته داخل الشقة محل سكنه.

بلاغ وانتقال قوة أمنية

وكان قسم شرطة حلوان قد تلقى بلاغًا من أحد الأهالي، يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الشاب أنهى حياته شنقًا، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

