قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أعداد الحمير في مصر تراجعت بشكل كبير من 3 ملايين حمار في التسعينات إلى حوالي مليون حمار فقط حاليًا.

وأوضح أبو صدام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أن الحمير بتتراجع عالميًا ومصر تحتل المرتبة الثانية عربيًا والـ13 عالميًا.

وأشار إلى أن التطور التكنولوجي وظهور وسائل حديثة كالتوك توك والجرارات جعل الفلاحين يتخلون عن الحمير لبطئها ولأنها تأكل نفس علف البقر بسعر أقل.

ولفت إلى أن "فيه طفرة جديدة إن الناس بدأت تصدر جلود الحمير للصين بأسعار أعلى من تمن الحمار نفسه، وفي تجارة غير شرعية لدبحها وبيع الجلود فقط".

وأكد أن بعض التجار يلقون بلحوم الحمير في المصارف والمجاري، وآخرون يبيعونها لحدائق الحيوان، وحالات نادرة تبيعها كأكل آدمي يتم ضبطها بالجهات الرقابية.

وشدد نقيب الفلاحين على أن الزراعة لم تتأثر بقلة الحمير، فالمناطق الوعرة والنجوع والمدن الحدودية مازالت تستخدمه كوسيلة لا غنى عنها رغم التراجع العام.