3 أعراض خفية قد تشير إلى ضعف الدورة الدموية.. لا تتجاهلها

ضعف الدورة الدموية مشكلة صحية قد لا يلاحظها كثيرون في مراحلها المبكرة، لكنها قد تؤدي مع الوقت إلى مضاعفات خطيرة، خاصة عند الإصابة بأمراض الأوعية الدموية مثل داء الشرايين الطرفية "PAD".

وبحسب تقرير نشره موقع Very Well Health، فإن ضعف الدورة الدموية يترجم إلى عدة أعراض قد تظهر في الأطراف وأجزاء أخرى من الجسم، من بينها:

هشاشة الأظافر وتساقط الشعر

ضعف الدورة الدموية يمنع بصيلات الشعر والأظافر من الحصول على الدم اللازم لها، ما يؤدي إلى تكسر الأظافر وتساقط الشعر.

ضعف الجهاز المناعي

عندما لا يتمكن الدم من نقل خلايا الدم البيضاء بكفاءة، ينخفض أداء جهاز المناعة، ما يجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى.

الإرهاق والشعور بالبرد

نقص الأكسجين والدم الغني بالمغذيات يسبب شعورا بالإرهاق الأسرع للعضلات، كما يجعل اليدين والقدمين أكثر عرضة للبرودة بسبب تدفق الدم المحدود.

