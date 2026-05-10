إعلان

بسبب كلب.. عاطل يعتدي على طفل ويقيّد قدميه بحبل في الشرقية

كتب : علاء عمران

01:37 م 10/05/2026 تعديل في 01:40 م

عاطل يعتدي على طفل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة وزارة الداخلية المصرية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على طفل وتقييد قدميه بحبل بمحافظة الشرقية.

تحديد الطفل المجني عليه

وبالفحص، أمكن تحديد الطفل المجني عليه، ويبلغ من العمر 13 عامًا، ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، ومصاب بكدمات متفرقة.

وبسؤاله، قرر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي عليه بالضرب وتقييد قدميه بحبل وإحداث إصابته، بسبب قيام الطفل بإطلاق سراح كلب كان المتهم قد قام بتقييده بأحد أعمدة الإنارة.

ضبط المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل مقيم بذات العنوان، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تم ضبط الحبل المستخدم في التعدي بحوزته.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرقية اعتداء وزارة الداخلية طفل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مفاجأة.. الإغلاق المبكر لم يخفض استهلاك الطاقة إلا بأقل من 0.5%
اقتصاد

مفاجأة.. الإغلاق المبكر لم يخفض استهلاك الطاقة إلا بأقل من 0.5%
الأسد مندي ووفاة الحلو.. مشاهير قبل مروة عبدالمنعم هاجمهم ملك الغابة
زووم

الأسد مندي ووفاة الحلو.. مشاهير قبل مروة عبدالمنعم هاجمهم ملك الغابة
إجلاء عاجل وعزل 42 يوماً.. ماذا ينتظر ركاب سفينة "فيروس هانتا"؟
شئون عربية و دولية

إجلاء عاجل وعزل 42 يوماً.. ماذا ينتظر ركاب سفينة "فيروس هانتا"؟
هل الصلصات الجاهزة تؤثر على الوزن والشبع؟
نصائح طبية

هل الصلصات الجاهزة تؤثر على الوزن والشبع؟
ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون
حكايات الناس

ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
الكهرباء تعدل تصنيف منطقة حدائق الأهرام وزيادة كبيرة في تكلفة توصيل العدادات
فيروس هانتا.. تعليق جديد من الصحة بشأن موقف انتشاره
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة
"زمام المبادرة بأيدينا".. الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرًا