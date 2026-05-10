كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة وزارة الداخلية المصرية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على طفل وتقييد قدميه بحبل بمحافظة الشرقية.

تحديد الطفل المجني عليه

وبالفحص، أمكن تحديد الطفل المجني عليه، ويبلغ من العمر 13 عامًا، ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، ومصاب بكدمات متفرقة.

وبسؤاله، قرر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي عليه بالضرب وتقييد قدميه بحبل وإحداث إصابته، بسبب قيام الطفل بإطلاق سراح كلب كان المتهم قد قام بتقييده بأحد أعمدة الإنارة.

ضبط المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل مقيم بذات العنوان، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تم ضبط الحبل المستخدم في التعدي بحوزته.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.