قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية تحمل اسم الخريطيات عبرت مضيق هرمز بعد حصولها على إذن من إيران.

أول ناقلة نفط قطرية تعبر المضيق

وبحسب الوكالة، فإن الناقلة كانت متجهة إلى باكستان، مشيرة إلى أنها أول ناقلة غير تابعة لإيران تحصل على موافقة من البحرية الإيرانية لعبور المضيق خلال الفترة الحالية.

أفاد التقرير بأن السفينة رُصدت عند مدخل مضيق هرمز في اليوم السابق، قبل أن تقوم بإيقاف نظام تحديد المواقع الآلي الخاص بها أثناء مسار العبور، ما أثار اهتماماً بمتابعة خط سيرها خلال الساعات التالية.

انقطاع الإشارة 14 ساعة

وأظهرت بيانات الملاحة البحرية، المستندة إلى آخر إشارة مستقبلة، أن الناقلة كانت موجودة داخل المضيق أمس عند نحو الساعة 16:27 بتوقيت الدوحة، على بعد 44 كيلومتراً جنوب شرق جزيرة قشم.

بحسب البيانات نفسها، انقطع بث السفينة لمدة تقارب 14 ساعة، قبل أن تعود إشارتها إلى الظهور مجدداً بعد إتمام عبورها مضيق هرمز، في مؤشر على اكتمال رحلتها عبر الممر البحري.